Iker Casillas dio su opinión sobre el Dibu Martínez y lo comparó con Courtois: "Cuando ganas..."

Amado por los propios, odiado por los rivales, Emiliano Martínez supo establecerse en los últimos años como uno de los nombres más destacados a nivel internacional debajo de los tres palos. El 2024 fue un gran año para él: además de ganar la Copa América con la Selección argentina y clasificar a Champions League con el Aston Villa, fue reconocido con los premios Lev Yashin y FIFA The Best como mejor arquero del mundo, además de integrar el once ideal de la IFFHS.

Con críticas tanto positivas como negativas, se viene ganando un lugar destacado en la historia del puesto. Iker Casillas, considerado uno de los mejores guardametas del Siglo XXI y de todos los tiempos, campeón del mundo con la Selección de España y tricampeón de Champions con el Real Madrid (en el que es ídolo y atajó durante 16 años), dio su opinión acerca del 1 (o, mejor dicho, el 23) de la Scaloneta.

El elogio de Iker Casillas a Dibu Martínez

"Claro que me gusta cómo ataja el Dibu. Se ha ganado él solo su carrera, con sus aciertos ha conseguido ganar con Argentina títulos muy importantes. Evidentemente, cuando sucede esto, mucha relevancia tiene que tener el portero", destacó el histórico exarquero español este domingo en diálogo con Olé, que lo entrevistó en el marco de la final de Kings League World Cup, en la que estuvo presente como espectador.

"Creo que el año pasado, al tener de baja a Thibaut Courtois durante tanto tiempo, el Dibu supo aprovechar ese momento y meterse en esos puestos del 'mejor arquero del mundo'", agregó a continuación, no pudiendo evitar la comparación con el belga, quien actualmente es el guardián de los tres palos del conjunto merengue. "Cuando viene Courtois y se recupera, ya es más complicado luchar contra eso: que juega en el Madrid y que gana títulos", advirtió al respecto.

Igualmente, más allá de su clara preferencia por el 1 de la Casa Blanca, con la que tiene una marcada identificación y a la que vio esta jornada ser aplastada por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, reconoció que Emi Martínez supo ganarse un lugar entre los mejores del mundo: "El Dibu tiene su nombre ahí y seguramente en Argentina es considerado como un ídolo", concluyó Casillas.