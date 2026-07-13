La curiosa "maldición" que acompaña a Thomas Tuchel y alimenta la ilusión de la Selección argentina

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá un condimento estadístico que no pasa desapercibido. Thomas Tuchel intentará llevar a los Tres Leones a la final del Mundial 2026 , pero para lograrlo deberá desafiar una tendencia que se mantiene intacta desde la creación de la Copa del Mundo.

El entrenador alemán busca convertirse en el primer director técnico extranjero en conquistar un Mundial con una selección distinta a la de su país. A lo largo de los 96 años de historia del torneo, ningún seleccionador foráneo consiguió levantar el trofeo, una marca que sigue vigente y que aparece como una curiosidad que ilusiona a los hinchas argentinos.

Inglaterra , bajo la conducción de Tuchel , fue una de las pocas selecciones que alcanzó las instancias decisivas con un entrenador nacido en otro país. El otro caso en este Mundial fue Bélgica, dirigida por el francés Rudi García.

Sin embargo, la historia demuestra que los seleccionadores nacionales siguen dominando la competencia. De los 26 entrenadores que comenzaron la Copa del Mundo, apenas dos extranjeros lograron meterse entre los ocho mejores del certamen.

El último técnico nacido fuera del país que dirigía en alcanzar una final mundialista fue el austríaco Ernst Happel. Lo consiguió con Países Bajos en Argentina 1978, aunque terminó cayendo 3-1 ante la Selección argentina en el estadio Monumental.

El austríaco Ernest Happel, DT de Holanda en la final de Argentina 1978, fue el último DT "extranjero" que llegó a una final del mundo con una selección. ¿El anterior? George Raynor en Suecia 58, Ninguno la ganó. Archivo.

Happel era uno de los entrenadores más prestigiosos de la época. Había ganado la Copa de Europa, la Copa Intercontinental y la liga neerlandesa con Feyenoord, pero tampoco pudo romper la barrera en la máxima cita del fútbol.

Antes de él, otro caso destacado había sido el del inglés George Raynor con Suecia. El británico llevó al seleccionado escandinavo a la final del Mundial de 1958 disputado en su propio país, aunque terminó perdiendo 5-2 frente al Brasil de un joven Pelé.

Un desafío más para Inglaterra

Tuchel tuvo declaraciones cruzadas con Jude Bellingham a días de la semifinal del Mundial ante Argentina. EFE

Más allá de las estadísticas, Inglaterra llega fortalecida tras eliminar a Noruega y con figuras de primer nivel como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Sin embargo, el equipo de Tuchel también cargará con este antecedente histórico cuando enfrente a la Selección argentina en Atlanta.

Para Argentina, que buscará disputar su segunda final consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales, la racha aparece como una curiosidad más dentro de una previa cargada de historia, rivalidad y expectativas.