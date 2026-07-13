Tras conocerse que Paulo Dybala no irá a Boca, Roma hizo oficial la renovación de su contrato

La noticia que ya se sabía off the record desde hace algunas semanas se confirmó en la últimas horas: Paulo Dybala seguirá siendo jugador de la Roma.

Pese a todas las especulaciones, versiones encontradas y la "presión" de su amigo Leandro Paredes a lo largo del último año, Paulo Dybala finalmente no será jugador de Boca Juniors, al menos no en este 2026. Semanas atrás, cuando finalizó su contrato vigente con la Roma, tomó la decisión de quedarse en Italia y renovar.

Esta noticia, que se conoció primeramente el 30 de junio off the record, se hizo oficial este lunes 13 de julio. Tras cerrar el balance financiero de la última temporada, el cuadro capitalino anunció de una vez por toda la extensión del vínculo de la Joya por 12 meses más, hasta mediados del 2027.

El video que compartió Dybala al confirmar que continuará en la Roma @paulodybala El nuevo contrato traerá consigo una rebaja salarial para el delantero cordobés, pero le permitirá jugar por primera vez jugar la Champions League con la camiseta Gialorossa, algo que no hacía desde su salida de la Juventus en 2022. Además, no contará con renovación automática, por lo que dentro de un año en la Ribera pueden ilusionarse nuevamente con fichar al campeón del mundo.

Para redondear la noticia, la Joya compartió a sus redes sociales un video suyo repasando sus mejores momentos en la Loba: desde su multitudinaria presentación en el Palazzo della Civita, hasta varias de sus jugadas y goles más destacados. Todas estas imágenes fueron acompañadas con una música que mezcla la emotividad y la epicidad.