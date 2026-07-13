No se vio en TV: la avivada del Flaco López para frenar el juego de Suiza tras el golazo de Julián Álvarez

Poco más de 10 minutos le bastaron a José López para realizar 2 acciones clave: la asistencia a Julián y una picardía para enfriar el partido instantes después.

El Flaco ingresó en el segundo tiempo extra, a los 110', y apenas dos minutos después, a los 112', aprovechó su primer contacto con la pelota para asistir a Julián Álvarez, quien marcó un auténtico golazo para el 2-1. Y no fue solo un simple pase, ya que antes de hacerlo recorrió algunos metros con el esférico para llevarse tres marcas y darle libertad a la Araña en el remate.

El golazo de Julián Álvarez con asistencia del Flaco López DSports Pero la actuación del atacante del Palmeiras no acabó ahí. Al reanudarse el juego unos instantes después, los espectadores se enteraron que estaba amonestado y en la transmisión oficial no se mostró el porqué. Pero otra cámara del estadio dio cuenta de que el ex Lanús participó de una acción silenciosa que terminó siendo clave para la Scaloneta.

Es que luego del gran gol de la Bestia de Calchín, varios jugadores de Argentina se quedaron festejando por un rato prolongado en su mitad de cancha, algunos abrazados entre sí, y estaban dejando algunos espacios libres que le hubieran permitido a Suiza atacar con peligro si sacaban rápido del medio.