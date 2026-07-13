No se vio en TV: la avivada del Flaco López para frenar el juego de Suiza tras el golazo de Julián Álvarez
Poco más de 10 minutos le bastaron a José López para realizar 2 acciones clave: la asistencia a Julián y una picardía para enfriar el partido instantes después.
José López fue uno de los últimos y más sorpresivos convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026. Y si bien hasta ahora no tuvo demasiado protagonismo (sumó algo más de 18 minutos repartidos en dos partidos), supo jugar un rol importante el último sábado en el 3-1 contra Suiza por los cuartos de final.
El Flaco ingresó en el segundo tiempo extra, a los 110', y apenas dos minutos después, a los 112', aprovechó su primer contacto con la pelota para asistir a Julián Álvarez, quien marcó un auténtico golazo para el 2-1. Y no fue solo un simple pase, ya que antes de hacerlo recorrió algunos metros con el esférico para llevarse tres marcas y darle libertad a la Araña en el remate.
El golazo de Julián Álvarez con asistencia del Flaco López
Pero la actuación del atacante del Palmeiras no acabó ahí. Al reanudarse el juego unos instantes después, los espectadores se enteraron que estaba amonestado y en la transmisión oficial no se mostró el porqué. Pero otra cámara del estadio dio cuenta de que el ex Lanús participó de una acción silenciosa que terminó siendo clave para la Scaloneta.
Es que luego del gran gol de la Bestia de Calchín, varios jugadores de Argentina se quedaron festejando por un rato prolongado en su mitad de cancha, algunos abrazados entre sí, y estaban dejando algunos espacios libres que le hubieran permitido a Suiza atacar con peligro si sacaban rápido del medio.
La avivada del Flaco López en el cierre de Argentina-Suiza
Al ver esta situación, el Flaco López enseguida fue a molestar a Granit Xhaka al círculo central para retrasar el saque y que sus compañeros se acomodaran en el campo. Allí, el volante helvético se lo sacó de encima de un empujón y se generó un pequeño tumulto que finalizó con el árbitro portugués mostrándole la amarilla al atacante correntino. Una tarjeta bien ganada pero que evitó una potencial contra letal de los de rojo.