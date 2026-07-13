Condenaron a José López y Julio De Vido a 5 años de prisión por el caso Skanska

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido sumó otra condena por corrupción, esta vez de 5 años de prisión en la histórica causa "Skanska" vinculada a la obra pública durante el kirchnerismo por la adjudicación de contratos para la ampliación de los gasoductos del norte y del sur.

El tribunal consideró probado que ambos exfuncionarios cobraron sobornos por parte de la constructora sueca para direccionar las licitaciones y permitir sobreprecios en las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur en el año 2004. En el mismo fallo, el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, también recibió una pena de cinco años de cárcel .

Además de las penas de prisión por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta , los tres exfuncionarios fueron sancionados con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos , tal como lo había solicitado formalmente el fiscal federal Abel Córdoba.

La sentencia, firmada por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, quien votó parcialmente en disidencia respecto de algunas calificaciones legales y montos de las penas, también alcanzó a directivos y empresarios involucrados en las contrataciones.

Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate recibieron penas de cuatro años de prisión tras ser considerados autores penalmente responsables del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta. En tanto, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Roberto Zareba, Alfredo Greco y Adrián Félix López recibieron tres años de prisión de ejecución condicional.

Los magistrados Costabel, Gorini y López Iñiguez desestimaron los pedidos de nulidad formulados por las defensas del alegato del fiscal Abel Córdoba, así como también los planteos de extinción de la acción penal y los distintos pedidos de prescripción, incluidos aquellos basados en el supuesto vencimiento del plazo razonable del proceso.

El TOF 4 también dispuso el decomiso de 34.594.947,34 pesos como producto del delito de administración fraudulenta y de otros 14.017.588,69 pesos correspondientes al delito de cohecho. Los jueces ordenaron mantener los embargos y demás medidas cautelares sobre los bienes afectados hasta que los decomisos puedan ejecutarse.

La nueva condena a De Vido y López constituye el desenlace del debate oral de una causa iniciada hace casi dos décadas. El caso Skanska adquirió relevancia institucional por haber sido una de las primeras investigaciones judiciales que expuso un presunto sistema de pago de sobornos mediante facturación apócrifa para obtener beneficios en licitaciones vinculadas al Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.