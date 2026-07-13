Ilusión Argentina de Fútbol: cómo le fue a Lionel Messi frente a los equipos ingleses a lo largo de su carrera

Sin embargo, los futbolistas ingleses saben perfectamente quién es. A lo largo de su trayectoria en Barcelona y París Saint-Germain, Messi enfrentó en numerosas oportunidades a los gigantes de la Premier League y construyó estadísticas impresionantes que explican por qué sigue siendo una de las principales preocupaciones de los Tres Leones.

Entre Barcelona y PSG, Messi disputó 36 partidos frente a integrantes del llamado Big Six inglés, todos ellos en la Champions League. En esos encuentros convirtió 27 goles y repartió varias asistencias, consolidando una marca que refleja su dominio frente a algunos de los equipos más poderosos del continente.

El rival al que más veces enfrentó fue el Chelsea. Contra los Blues acumuló 10 partidos, con dos victorias, seis empates y dos derrotas. En esos cruces logró marcar tres goles.

Uno de los equipos que más sufrió al rosarino fue el Arsenal. Messi disputó seis encuentros frente a los Gunners y convirtió nada menos que nueve goles, una cifra extraordinaria que incluye algunas de sus actuaciones más recordadas en la Champions League.

Lionel Messi festejó por primera vez con la camiseta del PSG en un partido ante Manchester City por la Champions League 2021.

También tuvo grandes números ante el Manchester City. En ocho enfrentamientos acumuló seis triunfos y apenas dos derrotas, con siete goles y dos asistencias entre sus etapas en Barcelona y PSG.

Los recuerdos imborrables ante Manchester United

Otro capítulo especial de la carrera de Messi frente a equipos ingleses fue contra Manchester United. Allí protagonizó dos finales de Champions League inolvidables.

En Roma 2009 marcó de cabeza uno de los goles más recordados de su carrera para darle el título al Barcelona. Dos años después, en Wembley, volvió a castigar a los Diablos Rojos con un potente remate desde afuera del área para encaminar otra consagración europea.

En total, disputó seis partidos frente al United y convirtió cuatro goles.

Liverpool y Tottenham también sufrieron a Leo

Contra Liverpool jugó cuatro veces y anotó dos goles. Uno de ellos quedó grabado para siempre: el espectacular tiro libre en la semifinal de Champions de 2019 disputada en el Camp Nou.

El Tottenham fue el equipo inglés que menos veces enfrentó. Fueron apenas dos partidos, con un triunfo y un empate, aunque también logró convertir dos tantos.

El desafío pendiente

La Selección argentina y Messi enfrentarán a Inglaterra con la camiseta alternativa. Fotobaires

Ahora llegará una historia completamente distinta. Ya no será un club inglés del otro lado, sino la propia selección de Inglaterra en una semifinal mundialista.

Después de años brillando frente a Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Tottenham, Messi buscará trasladar esos antecedentes al escenario más importante de todos y acercar a la Selección argentina a una nueva final del mundo.