Jésica Cirio se encuentra pasando su mejor momento del año, ya que anunció que será madre por segunda vez. La exconductora de Telefe confirmó que está esperando el primer hijo junto a Nicolás Trombino, su nuevo novio.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en LAM y ella, tras lo sucedido, comenzó a hablar en diferentes programas. Sin embargo, eligió a Moria Casán para hablar de todos los temas y, por supuesto, que La One le preguntó por la relación con Elías Piccirillo .

"La experiencia con el último caballero, ¿qué te pasó con Piccirillo?" , preguntó Moria de manera directa y sin vueltas. Allí, Jésica Cirio se sinceró fuertemente y destrozó la relación con su exmarido.

Jésica Cirio habló sin filtro y destrozó a Elías Piccirillo, su exmarido: "Fue una..."

"Fue una equivocación en mi vida", dejó en claro Cirio sobre su historia de amor con Elías Piccirillo quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria. Además, agregó que "creo que soy una bendecida porque logré decir 'de acá me tengo que correr'".

Captura de pantalla 2026-04-22 094127 Jésica Cirio rompió el silencio y destrozó su historia de amor con Piccirillo. Foto: captura de video / El Trece.

En otra parte, sostuvo que "es parte de mi pasado y logré irme en el momento indicado". La modelo se encuentra en pareja con Nicolás Trombino, quien es empresario y dueño de un conocido supermercado mayorista ubicado en Buenos Aires.