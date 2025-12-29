Allanaron el Banco Central en una causa que involucra al exmarido de Jésica Cirio

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de compra y venta de dólares atribuidas a Elías Piccirillo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue allanado este lunes en el marco de otra causa contra Elías Piccirillo, quien se encuentra con prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield por plantarle un arma y drogas a Francisco Hauque, a quien le debía cerca de seis millones de dólares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, ordenó múltiples allanamientos en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, entre ellos el BCRA, en la causa contra el exmarido de Jésica Cirio.

Estos procedimientos se dan en el marco de una causa por “averiguación de delito” en el que se acusa a Elías Piccirillo por presuntas sospechas de maniobras de compra y venta de dólares.

Los operativos son concretados por personal División Investigaciones de Organizaciones Criminales, que tienen la orden de secuestrar celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital.