Internaron de urgencia al humorista Cacho Garay tras una descompensación

Los médicos del hospital Italiano de Mendoza atendieron a Cacho Garay en horas de la mañana de este viernes.

Gran preocupación entre los familiares y amigos del comediante.

Este viernes Cacho Garay fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de Mendoza. El motivo fue un problema arterial que debió ser atendido quirúrgicamente por los profesionales de la salud del nosocomio.

cacho garay en polo judicial domiciliaria (8).JPG Cacho Garay fue intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Italiano. ALF PONCE MERCADO / MDZ Según informaron fuentes cercanas al humorista, Cacho Garay fue pasado a sala común tras la cirugía. Sus familiares y amigos aún no han brindado información sobre su estado de salud actual tras la preocupante internación.

El humorista Juan Antonio Garay, conocido como 'Cacho', ha intentado agilizar su situación legal tras ser denunciado por su expareja, Verónica Macías, bajo cargos de maltrato. En esta ocasión, presentó lo que considera una evidencia fundamental para su defensa.

Recientemente solicitó un examen exhaustivo de su teléfono personal. Aunque conservó el dispositivo tras obtener prisión domiciliaria tres días después de la acusación, el aparato fue incautado una semana más tarde. Garay asegura que los datos almacenados en su celular podrían contener pruebas que lo beneficien en el proceso judicial.