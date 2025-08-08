El doloroso momento de Gisela Campos por una triste pérdida de un familiar amado

En la tarde de este viernes los seguidores de Gisela Campos se sorprendieron con la angustiosa publicación que hizo en Instagram la conductora de canal 7.

La conductora de Gise y vos expresó en redes sociales la sentida despedida de su ser querido.

Una dolorosa pérdida en la familia de Gisela Campos ha generado gran sorpresa en la tarde de este viernes, es que la carismática conductora de canal 7 usó su cuenta de Instagram para compartir la tristeza y también el recuerdo de un familiar muy amado.

En la publicación de Gisela se ven dos fotos de una abuela enternecida con la mirada dulce de Guillermina, la bebé de la presentadora mendocina, en una de las imágenes se aprecia el rostro de Campos cargando a su niña que conecta visualmente con la feliz señora.

En el texto que acompaña la historia de la mencionada red social Gisela expresó: “Te amamos infinitamente nona de mi alma! Gracias por tanto años de amor y enseñanzas!”. de esta amorosa manera la presentadora se despidió de su abuela.

La publicación de Gisela Campos para despedir a su nona WhatsApp Image 2025-08-08 at 18.47.30 Gisela Campos le dedicó una tierna despedida a su nona en una historia de Instagram. Foto: Instagram @gisecam “Siempre en mi corazón! La mujer más noble, fuerte y luminosa de esta vida!”, continuó la dolorosa despedida que Gisela Campos no dudó en hacer pública, demostrando una vez más la conexión profunda con sus seguidores al exponer una situación familiar tan íntima y angustiosa.