Gisela Campos reapareció espléndida en televisión con su hija, un día después de ser mamá

Este martes 28 de enero, trascendió la feliz noticia de que Gisela Campos se convirtió en mamá por primera vez, y un día después la conductora reapareció espléndida en televisión en un móvil de El Siete. En la entrevista desde la Clínica de Cuyo, la periodista contó cómo transita su maternidad y dio algunos detalles sobre la llegada al mundo de Guillermina, su pequeña hija.

Tras saludar a sus compañeros de canal con su bebé en brazos, Campos comentó: "La verdad que fue un parto divino, fue por cesárea, que le quiero agradecer al doctor Emilio García que es un divino". Además, la periodista elogió a todo el personal de la clínica, destacando que la hicieron sentir muy bien desde su llegada.

Luego, Gisela Campos reconoció que entró a su internación con "mucho miedo", pero que luego todo se encaminó a la perfección. "La gorda no quería bajar, ella estaba súper cómoda en la panza de su mamá, y el médico me dijo 'ya no podemos aguantar más, casi 40 semanas'", explicó la conductora sobre la determinación de que lel parto fuera por cesárea.

Gisela Campos, radiante un día después de ser mamá

Junto al padre de su niña, Campos se mostró feliz en las primeras horas de su maternidad, y más allá del apoyo incondicional de su pareja, la periodista también agradeció la compañía de su madre durante todo este proceso.

Por otro lado, la comunicadora destacó el buen peso con el que nació su niña, de 3,750 kilos, y agradeció las muestras de afecto que recibió. "Es un sueño hecho realidad", remarcó Gisela Campos sobre el feliz momento que atraviesa al poder concretar su tan esperada maternidad.