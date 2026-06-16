Bajaron a un chofer de un colectivo tras dar positivo en un control de alcoholemia

Un chofer de un colectivo de larga distancia fue apartado de su servicio luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado antes de partir desde la Terminal de Ómnibus de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, con destino final a la ciudad de Capilla del Monte, en Córdoba .

El operativo estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cuyos inspectores detectaron que el chofer presentaba 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra incompatible con la normativa vigente que establece tolerancia cero para los conductores profesionales de transporte de pasajeros en todo el país.

Ante el resultado, los agentes impidieron que el trabajador iniciara el recorrido previsto y activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los pasajeros y del resto de los usuarios de la vía pública.

La empresa responsable del servicio reaccionó de inmediato y dispuso el reemplazo del conductor por otro chofer habilitado, lo que permitió que el viaje continuara sin mayores demoras.

Sin embargo, las consecuencias para el trabajador no terminaron allí. La CNRT labró el acta de infracción correspondiente y abrió un expediente administrativo que podría derivar en la suspensión o quita definitiva de su licencia profesional.

Desde el organismo nacional remarcaron que los controles preventivos forman parte de una política permanente destinada a reforzar la seguridad vial y evitar que conductores bajo los efectos del alcohol transporten pasajeros en rutas argentinas.

El episodio se conoció en medio de una serie de operativos desplegados en distintos puntos del país para reforzar el cumplimiento de la normativa de tolerancia cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoCNRT/status/2066867192579096710?s=20&partner=&hide_thread=false Antes de salir hacia Capilla del Monte, un control de CNRT detectó que el conductor del servicio tenía 0,35 g/L de alcohol en sangre



Fue desafectado de inmediato y reemplazado por otro conductor habilitado para que los pasajeros continúen su viaje de forma segura pic.twitter.com/YIgA4bMJW8 — CNRT (@InfoCNRT) June 16, 2026

Otro caso el fin de semana

En paralelo, otro caso ocurrido durante el fin de semana volvió a poner el foco sobre esta problemática. Un joven de 22 años fue detectado manejando con 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar.

Cabe destacar que el conductor ya cumplía tareas comunitarias impuestas por una infracción similar cometida el año pasado. Incluso intentó justificar el resultado asegurando que había consumido una ensalada con vinagre y una copa de vino en una reunión familiar.

Las autoridades descartaron esa explicación y procedieron a retener su licencia. Además, el joven enfrenta una multa que puede superar los dos millones de pesos y una inhabilitación de entre tres y 18 meses.