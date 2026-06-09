"Estás robado", la frase del presunto asaltante de choferes que cayó tras una persecución en Las Heras

Hace semanas que detectives policiales y judiciales comenzaron a avanzar sobre una banda que cometía robos a choferes de aplicaciones de viajes y operaba en Las Heras y la Ciudad de Mendoza . Mediante diferentes operativos, se había logrado capturar varios miembros de la organización delictiva. Sin embargo, uno de los asaltantes continuaba prófugo y terminó cayendo este fin de semana.

Fue durante un intensa persecución en el interior de una villa del citado departamento, que uniformados localizaron y arrestaron a Matías Leonel Sales Silva , de 19 años, sobre quien pesaban dos pedidos de captura por sendos violentos robos contra trabajadores del volante , perpetrados en marzo y abril de este año, respectivamente.

Tras su caída, el sospechoso quedó a disposición del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol , quien lidera la pesquisa por el acumulado de expedientes que se generó a partir de los hechos que se endilgan a la gavilla de malvivientes.

El procedimiento que permitió la detención del presunto asaltante tuvo lugar el sábado alrededor de las 16 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba un recorrido preventivo por el interior de la villa Covirpol .

Allí, divisaron a un grupo de sujetos, uno de los cuales salió corriendo al notar la presencia de la movilidad policial. Ante eso, se inició una persecución a pie por entre los pasillos del asentamiento, la cual se extendió por varios metros, hasta que se logró dar con el individuo en le interior del patio de una vivienda que no contaba con cierre perimetral.

Acto seguido, al identificarlo mediante frecuencia radial, constataron que se trataba de Sales Silva, a quien le figuraban en el Sistema de Información Policial dos pedidos de captura, solicitados el 14 de mayo.

Frente a eso, fue cargado a la patrulla y trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, por disposición de un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, que estuvo a cargo de las primeras medidas que se tomaron con respecto a la situación de Sales Silva, quien posteriormente fue imputado y encarcelado.

El asalto a una chofer de Uber

Con respecto a las dos causas por las que se encuentra acusado Sales Silva, MDZ tuvo acceso a la reconstrucción de ambos episodios.

El primero de los golpes tuvo lugar el último 26 de febrero, tuvo como víctima a una mujer de 28 años, quien se desempeña como chofer de la aplicación Uber, fue a buscar a un pasajero que la citó en el callejón Moyano, entre calles Olascoaga y San Martín, en el distrito de El Resguardo.

La conductora relató a las autoridades que , cerca de las 21.20, llegó hasta ese punto y el cliente se subió al asiento delantero, y no en el sector trasero, como se acostumbra. Pese a eso, la víctima inició el viaje, aunque rápidamente el pasajero le arrebató la llave y el auto frenó la marcha.

protesta uber aplicación conductores (5) La víctima fue una chofer de Uber. (Foto ilustrativa) Rodrigo D'Angelo / Archivo MDZ

Acto seguido, se inició un forcejeo con la chofer del vehículo, a quien el delincuente le decía: "Dame todo, dame la plata", surge del expediente judicial. Ante eso, la mujer trató de explicarle que no tenía efectivo, ya que todo se maneja con pagos virtuales, pero el malviviente no cedía.

Segundos después, el ladrón le quitó su celular Xiaomi 15T a la conductora y, a la vez, la mujer aprovechó arrebatarle la llave del auto al sujeto. Así, prendió el auto y le dijo al maleante que se fuera, ya que estaba siendo filmado por la cámara del auto y también por su celular.

"Estás robado": un hecho acompañado de su familia

Fue allí que el sospechoso le terminó de sustraer el teléfono y se dio a la fuga, ingresando a un domicilio de la zona. La mujer agregó que del interior de esa casa salieron otros tres individuos que la "encararon", por lo que huyó de allí a toda velocidad.

Por su parte, el otro hecho se registró el 20 de abril, alrededor de las 16.30, cuando un chofer de Maxim, de 59 años, manejaba su Fiat Cronos hasta un domicilio de calle Formosa al 800, ya que allí un cliente había solicitado un viaje, con destino a la zona de La Favorita, en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

image Policías lasherinos detuvieron al sospechoso este último fin de semana. (Foto ilustrativa) Archivo MDZ.

Al vehículo se subieron, una pareja adulta junto a un niño y un bebé. De acuerdo con el relato del conductor, nadie habló durante el trayecto, todo era silencio. Al menos así fue hasta que, una vez que llegaron a destino, en avenida del Libertador y calle 20 de Junio, la mujer que llevaba a la criatura en brazos le pidió el alias para transferirle el pago del viaje.

Pero, en ese instante, el hombre que la acompañaba dijo que pagaba en efectivo y le entregó el dinero. Tras eso, el chofer dio la vuelta para salir, pero el pasajero lo frenó y le dijo que "se había olvidado algo en el auto". En ese instante, ingresó al habitáculo y le sustrajo, de forma inesperada, tomó el celular que la víctima había dejado entre los asientos delanteros.

La denuncia clave para la investigación

Tras sustraer el aparato, el sospechoso le dijo: "Estás robado" y se dio a la fuga colocando su mano derecha en el bolsillo de la campera, como dando a entender que llevaba un arma de fuego. Por ese motivo, el conductor decidió retirarse del lugar y cuando llegó a su casa constató que le habían robado 306.000 pesos de su cuenta de Mercado Pago.

Ante eso, el hombre buscó en Instagram a la mujer a quien le hicieron la transferencia con su dinero y constató que era la misma que llevaba el bebé durante el viaje. Esos datos y las capturas de la transferencia y las fotos de los sospechosos, fueron aportadas por el denunciante a los detectives y fue clave para identificar a Sales Silva, quien finalmente terminó cayendo tras una persecución, este último fin de semana en Las Heras.