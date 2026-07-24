Allanamiento y medida drástica en Villa Gesell por la muerte de la niña de dos años

La Justicia ordenó la medida preventiva para evaluar el estado de salud del niño, luego de que la autopsia de la niña revelara una asfixia obstructiva.

Tras la reciente muerte de una niña de dos años en la localidad de Villa Gesell, la Justicia ordenó separar a uno de los hijos de la mujer de 44 años que está siendo investigada por el hecho.

La medida, que se hizo efectiva tras un allanamiento realizado este viernes, tiene como objetivo principal realizar un estudio exhaustivo sobre el estado de salud del menor.

La muerte de la niña y los resultados de la autopsia El caso se inició cuando la niña fue trasladada sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. En su declaración inicial, la madre aseguró que la pequeña había sufrido un broncoespasmo mientras tomaba su mamadera; sin embargo, los resultados de la autopsia preliminar contradijeron esta versión.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva, lo que generó una falta crítica de oxígeno y un posterior paro cardíaco, orientando la causa hacia una investigación por presunto homicidio.

El alarmante expediente de la madre El caso adquirió una fuerte repercusión debido a que la mujer había sido investigada por la muerte de dos de sus hijas ocurridas en Mar del Plata. Uno de esos episodios se produjo en 2016, cuando falleció una bebé de 11 meses. Tanto la madre como su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta llegar a juicio. Durante ese proceso también fue analizado el fallecimiento de otra niña de apenas seis meses, ocurrido en 2013.