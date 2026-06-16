Debuta Argentina en el Mundial 2026: los descuentos de Carrefour, Coto y Jumbo para ver a la Scaloneta

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 impulsó una serie de descuentos y promociones especiales para los hinchas. Desde ofertas en bebidas y snacks hasta rebajas en televisores, varias cadenas buscan aprovechar la fiebre mundialista y atraer consumidores durante el torneo.

Carrefour, Coto y Jumbo son algunas de las empresas que anunciaron beneficios en productos de consumo diario y artículos de tecnología. Las promociones incluyen rebajas, ofertas por cantidad y planes de financiación para quienes quieran renovar su televisor antes del debut argentino frente a Argelia.

Carrefour puso en marcha distintas acciones para clientes y socios de Mi Carrefour, quienes pueden acceder a descuentos exclusivos a través de la aplicación de la cadena.

Los supermercados ofrecen descuentos claves para ver a Argentina en el Mundial.

Además de promociones 2x1 y cupones en distintas categorías, la empresa lanzó la campaña “Lista de Convocados”, que permite participar por el sorteo de 100 Smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra de $100.000 mediante la adquisición de productos de marcas seleccionadas.

Los clientes que utilicen medios de pago de Carrefour Banco sumarán más chances de ganar en el sorteo.

Descuentos en bebidas, snacks y productos para compartir

Las promociones también alcanzan a los productos más elegidos para ver los partidos en casa junto a familiares o amigos.

Entre las principales ofertas aparecen:

50% de descuento en la segunda unidad de gaseosas y cervezas seleccionadas.

Hasta 70% de descuento en la segunda unidad de snacks.

Rebajas en hamburguesas, salchichas y aderezos.

Beneficios exclusivos para usuarios de las aplicaciones de cada supermercado.

Qué ofertas tiene Coto para el Mundial 2026

Coto también anunció promociones especiales para acompañar el inicio de la Copa del Mundo.

Entre las ofertas destacadas figuran:

Promoción 8x6 en latas de gaseosa de la línea Coca-Cola.

20% de descuento en botellas de 1,25 litros seleccionadas.

20% de ahorro en compras abonadas en un solo pago durante la jornada promocional.

La cadena mantiene además descuentos en distintos productos de almacén y consumo diario.

Televisores en oferta para seguir los partidos

Como en cada Mundial, los televisores suelen convertirse en uno de los artículos más buscados, y las cadenas aprovecharon la ocasión para lanzar promociones especiales.

En ese marco, Carrefour ofrece descuentos de entre 15% y 25% en modelos seleccionados de Smart TV, junto con planes de hasta 18 cuotas sin interés mediante tarjetas y medios de pago adheridos.

Por su parte, Coto cuenta con rebajas de hasta 30% en algunos televisores y alternativas de financiación que van desde 6 hasta 20 cuotas sin interés, según el modelo elegido.

Jumbo también mantiene promociones y ofertas en televisores, además de descuentos en distintos productos para quienes preparan reuniones para seguir los partidos de la Copa Mundial 2026.