Cuánto cambió el mundo desde el último partido de la Selección en mundiales

Que el argentino es un pueblo pasional no es ninguna novedad. Si bien no puede asegurarse que todos sean futboleros, cuando la pelota empieza a rodar en un Mundial , Argentina se convierte en un país en el que prácticamente desde primer hasta el último habitante se transforma en DT de la Selección .

"El fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso", supo decir alguna vez Bill Shanky, aquel mítico entrenador que forjó su leyenda al frente del Liverpool. Esa frase, proveniente del otro lado del charco, bien puede describir lo que por estos lares representa el "deporte rey". Tal es el fanatismo que incluso muchos llegan a medir sus vidas en la cantidad de mundiales. "La vida es eso que pasa entre mundial y mundial", dicen, parafraseando la célebre "Beautiful Boy (Darling Boy)" que John Lennon publicara en 1980.

Y razones para pensar eso no faltan. Mientras algunos tachan los días para el inicio de cada Mundial de fútbol, el mundo avanza a un ritmo frenético. Cuando la Selección argentina salte al césped del Arrowhead Stadium de Kansas este 16 de junio de 2026 , el contexto nacional e internacional va a ser muy distinto al de aquel 18 de diciembre de 2022, cuando Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar tras imponerse a Francia en una final histórica.

Al tratarse de ciclos de cuatro años (o tres y medio, en este último caso), es normal que en el medio se produzca un cambio de presidente en Argentina. Cuando Scaloni y compañía tuvieron su regreso triunfal de Qatar, Alberto Fernández era quien se sentaba en el Sillón de Rivadavia. Ahora, ese honor lo tiene Javier Milei. No se trata de un cambio menor: cada uno de sus mandatos, con sus luces y sombras, marcan visiones y formas de conducir diametralmente opuestas. Así es Argentina, de blanco a negro sin escalas.

Milei no fue el único presidente de ese perfil que llegó al poder. Quien volvió al centro de la escena fue Donald Trump, que llegó por segunda vez a la Casa Blanca. Incluso ha tenido un rol central en la guerra en Medio Oriente, conflicto que también forma parte de los grandes cambios entre Qatar 2022 y este Mundial, y del cual se anunció que el próximo 19 de junio se firmaría el tratado de paz entre Estados Unidos e Irán .

El Obelisco se erige entre una masa de gente que se agolpa esperando a la Selección Foto: TELAM

Otras de los hechos destacados, que también tuvo vínculo con Trump, fue la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A principios de 2026, el otrora mandatario venezolano fue capturado en un operativo que fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Caracas. A partir de ese momento, Delcy Rodríguez tomaría las riendas del país bolivariano.

Quizás el cambio más rotundo a nivel global esté relacionado con el avance abrumador de la inteligencia artificial. En ese sentido, mientras Argentina vencía 2 a 0 a Polonia, ese mismo día (30 de noviembre de 2022) se producía el lanzamiento público de ChatGPT. A partir de ese momento, la proliferación de distintas IA fue exponencial. Tal fue así que hoy, tres años y medio después ya se pueden producir fotos y videos de tal realismo que es difícil distinguir si son reales o no.

En el tiempo entre la final de Qatar 2022 y este 16 de junio también tocó despedir a varias personalidades. En ese sentido, entre el último partido de Argentina en un Mundial y su inminente debut en 2026, partieron figuras como César Luis Menotti, el técnico de la primera Copa del Mundo que conquistó la Albiceleste en 1978, o íconos populares como el Indio Solari, fallecido recientemente. También murió el uno de los argentinos más reconocidos de la historia: el Papa Francisco I, cuyo lugar sería ocupado por Leon XIV.

Homenaje al Papa Francisco en Flores El 21 de abril de 2025 fallecía el Papa Francisco I. Prensa Arzobispado de Buenos Aires

Los cambios no fueron solo a nivel global, sino que también llegaron al fútbol. Puntualmente, al formato del Mundial. Mientras en 2022 la competición contaba con 32 participantes, para esta edición la FIFA decidió ampliar el cupo y se sumaron 16 seleccionados más y por primera vez se disputa en tres países diferentes. De este modo, con el nuevo diseño de torneo, se suma un escollo más que atravesar para quien quiera levantar la Copa del Mundo. Así, si los dirigidos por Scaloni quieren revalidar el título deberán jugar ocho partidos y no siete, como ocurrió en 2022.

Este 16 de junio, cuando el polaco Szymon Marciniak dé la orden y comience oficialmente el mundial para la Selección, un nuevo mojón aparecerá en la línea del tiempo de los argentinos. Porque para gran parte de la sociedad "la vida es eso que pasa entre mundial y mundial"... En ese sentido, tal como dijera el emblemático entrenador italiano Arrigo Sacchi: "El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes".

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