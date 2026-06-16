Messi inicia otro Mundial: las marcas históricas que ostenta y los desafíos que tiene por delante

El debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 marcará el inicio de un nuevo capítulo en la extraordinaria carrera de Lionel Messi . A sus 39 años, el capitán albiceleste volverá a competir en la máxima cita del fútbol internacional con la posibilidad de ampliar varios de los récords que ya lo convirtieron en una figura única en la historia de los Mundiales.

La consagración en Qatar 2022 representó la conquista del único gran título que faltaba en su trayectoria. Sin embargo, aquella campaña no solo quedó grabada por la obtención de la Copa del Mundo, sino también por una serie de registros históricos que el rosarino logró alcanzar durante el torneo.

Entre ellos sobresale el récord de partidos disputados en la historia de los Mundiales. Con 26 presencias, Messi superó al alemán Lothar Matthäus y se transformó en el futbolista con más encuentros jugados en la competición, una marca que refleja su permanencia en la élite a lo largo de dos décadas.

Además de liderar la tabla histórica de presencias, Messi es el máximo goleador de la Selección argentina en Copas del Mundo. Sus 13 tantos, distribuidos entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, le permitieron superar a todos los artilleros que vistieron la camiseta albiceleste en el torneo.

El capitán también encabeza otros registros relevantes para Argentina, como la mayor cantidad de participaciones mundialistas, partidos disputados y minutos acumulados en la competición. A eso se suma una particularidad reservada para muy pocos futbolistas: haber convertido goles en distintas ediciones de la Copa del Mundo a lo largo de casi veinte años.

Su impacto trasciende las estadísticas tradicionales. La regularidad, la vigencia y la capacidad para mantenerse como protagonista en cada ciclo mundialista explican buena parte de un legado que ya ocupa un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol.

Las marcas que puede seguir ampliando en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá le ofrece ahora nuevas oportunidades para extender esos registros. Cada partido que dispute aumentará su ventaja como el jugador con más presencias mundialistas y también seguirá elevando el récord de minutos jugados en la competición.

En el plano goleador, Messi llega con 13 tantos y mantiene la posibilidad de acercarse a los máximos artilleros de la historia de los Mundiales. El brasileño Ronaldo acumula 15 goles, mientras que el alemán Miroslav Klose lidera la clasificación histórica con 16.

Además, el capitán argentino podría seguir estableciendo marcas vinculadas a la longevidad deportiva en la Copa del Mundo, reforzando un recorrido que ya es considerado excepcional dentro del fútbol internacional.

La foto que compartió Messi del Mundial 2026. Lionel Messi, ¡nos volvimos a ilusionar!

El encuentro ante Argelia será el punto de partida de una nueva participación mundialista para Messi. Con varios récords ya en su poder y otros al alcance, el capitán argentino volverá a ser una de las principales referencias de una Selección que busca defender la corona obtenida en Qatar 2022.

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