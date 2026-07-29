Reliquia absoluta: un jugador de la Selección argentina posó con una icónica camiseta de Lionel Messi

El futbolista compartió una imagen con una casaca emblemática de Lionel Messi, vinculada a uno de los momentos más especiales de su carrera con la Albiceleste.

Nico Paz volvió a dejar en claro la admiración que siente por Lionel Messi. Esta vez no fue con una declaración ni con una foto junto al capitán de la Selección argentina, sino con una reliquia que cualquiera soñaría con tener: la icónica camiseta número 19 que usó Leo en sus primeros pasos con la Mayor.

No se trata de cualquier modelo. Es la versión retro que Adidas lanzó antes del último Mundial como homenaje a aquella camiseta alternativa que acompañó los primeros pasos de Leo en una Copa del Mundo. Una prenda que, para cualquier fanático argentino, remite de inmediato al nacimiento de una historia que terminó convirtiéndose en la más grande de todas.

La historia de Nico Paz vistiendo la camiseta que usó Messi en el Mundial 2006 La foto que compartió Nico Paz en su cuenta de Instagram. Por qué se trata de una camiseta icónica Con esa camiseta, Messi escribió una de las primeras páginas de su leyenda. Ingresó desde el banco frente a Serbia y Montenegro, dio una asistencia y marcó el 6-0 definitivo para convertir su primer y único gol en Alemania 2006. En aquel entonces todavía no llevaba la 10: el dueño de ese número era Juan Román Riquelme.

Esa misma casaca también fue testigo de otro momento histórico. El 1° de marzo de 2006, en un amistoso frente a Croacia, Messi convirtió el primer gol de los 125 que acumula con la Selección. El inicio de un camino que años después lo llevaría a romper todos los récords posibles con la celeste y blanca.