La preocupante predicción de "la burra Juanita" sobre el partido entre Argentina y Argelia que shockeó a los hinchas

La burra cordobesa realizó su particular pronóstico para el partido debut de la Selección Argentina en el Mundial y desató debates en las redes sociales.

La predicción de la burra Juanita sobre el partido debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial.

Con la cuenta regresiva en marcha para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una curiosa predicción realizada en Córdoba volvió a captar la atención de los hinchas. La protagonista es Juanita, una burra cordobesa que, con su inesperada reacción, instaló la hipótesis sobre el partido frente a Argelia.

La singular escena ocurrió en la granja educativa La Querencia, en Villa Caeiro, cerca de la ciudad de Cosquín, donde se organizó un ritual inspirado en los tradicionales “oráculos” deportivos que suelen aparecer antes de grandes competencias internacionales. La dinámica consistió en colocar dos baldes con alimento identificados con las banderas de Argentina y Argelia para que el animal eligiera uno de ellos.

Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ofrecer una respuesta contundente. En un primer intento, Juanita salió de su corral, recorrió el predio y, tras observar ambos recipientes, decidió alejarse sin acercarse a ninguno.

El pronóstico del partido Ante la falta de definición, los organizadores esperaron algunos minutos y repitieron la experiencia. Esta vez, la burra avanzó a paso ligero, levantó las orejas y despertó la expectativa de los presentes, aunque nuevamente evitó tanto el balde argentino como el argelino y se dirigió hacia un costado del establecimiento.

La llamativa conducta generó múltiples interpretaciones. Quienes siguen este tipo de fenómenos populares sostienen que la negativa a elegir cualquiera de las dos alternativas representa un pronóstico de igualdad en el marcador.