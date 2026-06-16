La preocupante predicción de "la burra Juanita" sobre el partido entre Argentina y Argelia que shockeó a los hinchas
La burra cordobesa realizó su particular pronóstico para el partido debut de la Selección Argentina en el Mundial y desató debates en las redes sociales.
Con la cuenta regresiva en marcha para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una curiosa predicción realizada en Córdoba volvió a captar la atención de los hinchas. La protagonista es Juanita, una burra cordobesa que, con su inesperada reacción, instaló la hipótesis sobre el partido frente a Argelia.
La singular escena ocurrió en la granja educativa La Querencia, en Villa Caeiro, cerca de la ciudad de Cosquín, donde se organizó un ritual inspirado en los tradicionales “oráculos” deportivos que suelen aparecer antes de grandes competencias internacionales. La dinámica consistió en colocar dos baldes con alimento identificados con las banderas de Argentina y Argelia para que el animal eligiera uno de ellos.
Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ofrecer una respuesta contundente. En un primer intento, Juanita salió de su corral, recorrió el predio y, tras observar ambos recipientes, decidió alejarse sin acercarse a ninguno.
El pronóstico del partido
Ante la falta de definición, los organizadores esperaron algunos minutos y repitieron la experiencia. Esta vez, la burra avanzó a paso ligero, levantó las orejas y despertó la expectativa de los presentes, aunque nuevamente evitó tanto el balde argentino como el argelino y se dirigió hacia un costado del establecimiento.
La llamativa conducta generó múltiples interpretaciones. Quienes siguen este tipo de fenómenos populares sostienen que la negativa a elegir cualquiera de las dos alternativas representa un pronóstico de igualdad en el marcador.
Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de comentarios en las redes sociales. Entre bromas, preocupación y mensajes de aliento, los aficionados debatieron sobre la posibilidad de un empate en el estreno mundialista, mientras otros optaron por tomar el episodio como una divertida anécdota que alimenta el colorido folclore del fútbol.
Más allá de la validez del presagio, Juanita volvió a convertirse en una inesperada celebridad cordobesa y sumó un nuevo capítulo a la larga lista de animales que, con sus peculiares “predicciones”, acompañan la pasión mundialista.