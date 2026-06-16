Presenta:

Deportes

|

Selección Argentina

Qué consecuencias le puede traer a la Selección argentina los empates de España y Uruguay

Los empates de España y Uruguay dejaron abierto el Grupo H y la Selección argentina sigue de cerca una zona que definirá a su rival en los 16avos de final.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Selección argentina.

Selección argentina.

Foto: @leomessi

El Mundial 2026 ya empezó a entregar sus primeras sorpresas y una de ellas podría impactar directamente en el camino de la Selección argentina. Los inesperados empates de España ante Cabo Verde y de Uruguay frente a Arabia Saudita alteraron el panorama del Grupo H, una zona que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca porque de allí podría salir el rival de la Albiceleste en los 16avos de final.

El primer punto a tener en cuenta es que Argentina solo se enfrentará a un equipo de este grupo si consigue avanzar como líder o escolta de su zona. En caso de finalizar tercera, el cruce surgiría de otro sector del cuadro y podría medirse ante selecciones provenientes de los grupos D, G, L, B o K.

España vs Cabo Verde Mundial 2026
España no pasó del 0-0 ante la debutante Cabo Verde.

España no pasó del 0-0 ante la debutante Cabo Verde.

Qué consecuencias le puede traer a la Selección argentina los empates de España y Uruguay

Los resultados de la primera fecha, sin embargo, dejaron todo completamente abierto. El empate sin goles de España frente a Cabo Verde y el 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita devolvieron la tabla a un punto de partida muy similar al inicial, aunque con un partido menos por disputar y una mayor presión para los favoritos.

En principio, el duelo decisivo parece perfilarse para la última jornada, cuando España y Uruguay se enfrenten entre sí. Si ambos logran imponerse en sus próximos compromisos frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, respectivamente, llegarán al cierre de la fase de grupos con la posibilidad de definir mano a mano el primer puesto.

Uruguay se estrena en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.
Uruguay rescató un empate en su debut ante Arabia Saudita.

Uruguay rescató un empate en su debut ante Arabia Saudita.

De todos modos, el desarrollo del Mundial 2026 ya dejó una enseñanza: no hay margen para subestimar a nadie. Tanto Cabo Verde como Arabia Saudita demostraron una enorme solidez defensiva y dejaron en claro que están preparados para competir de igual a igual. Lo que parecía uno de los grupos más previsibles del torneo comienza a transformarse en una de las zonas más impredecibles y la Selección argentina observa atentamente cómo se acomoda un escenario que podría marcar su camino hacia la defensa del título.

Archivado en

Notas Relacionadas