Los empates de España y Uruguay dejaron abierto el Grupo H y la Selección argentina sigue de cerca una zona que definirá a su rival en los 16avos de final.

El Mundial 2026 ya empezó a entregar sus primeras sorpresas y una de ellas podría impactar directamente en el camino de la Selección argentina. Los inesperados empates de España ante Cabo Verde y de Uruguay frente a Arabia Saudita alteraron el panorama del Grupo H, una zona que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca porque de allí podría salir el rival de la Albiceleste en los 16avos de final.

El primer punto a tener en cuenta es que Argentina solo se enfrentará a un equipo de este grupo si consigue avanzar como líder o escolta de su zona. En caso de finalizar tercera, el cruce surgiría de otro sector del cuadro y podría medirse ante selecciones provenientes de los grupos D, G, L, B o K.

España vs Cabo Verde Mundial 2026 España no pasó del 0-0 ante la debutante Cabo Verde. @SEFutbol Qué consecuencias le puede traer a la Selección argentina los empates de España y Uruguay Los resultados de la primera fecha, sin embargo, dejaron todo completamente abierto. El empate sin goles de España frente a Cabo Verde y el 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita devolvieron la tabla a un punto de partida muy similar al inicial, aunque con un partido menos por disputar y una mayor presión para los favoritos.

En principio, el duelo decisivo parece perfilarse para la última jornada, cuando España y Uruguay se enfrenten entre sí. Si ambos logran imponerse en sus próximos compromisos frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, respectivamente, llegarán al cierre de la fase de grupos con la posibilidad de definir mano a mano el primer puesto.