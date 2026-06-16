La IA predice el debut de la Selección: cómo saldrá la Scaloneta frente a Argelia

La Selección enfrenta a Argelia en su debut mundialista, con la inteligencia artificial anticipando un resultado favorable pero un partido físico.

Llegó el día más esperado para millones de personas alrededor de todo el mundo: la Selección Argentina inicia hoy la defensa de su título mundialista frente a Argelia, en lo que será la primera fecha del Grupo J. En medio de la enorme expectativa global por ver el arranque del equipo y la sexta participación histórica de Lionel Messi en una Copa del Mundo, la inteligencia artificial analizó las variables de ambos planteles y arrojó su pronóstico para el encuentro de esta noche.

Qué dice la tecnología sobre el resultado Al cruzar los datos de actualidad, jerarquía de plantel e historial, las principales herramientas de IA coinciden en un favoritismo marcado para la Scaloneta, aunque advierten que no será un trámite sencillo. La predicción de los algoritmos anticipa un triunfo de Argentina por 2 a 0 o 2 a 1, destacando que el equipo africano, que regresa a una cita mundialista tras 12 años de ausencia, planteará un esquema ultra defensivo y físico para intentar cortar el circuito de juego de los campeones del mundo.

Según los modelos tecnológicos, la clave del partido estará en la paciencia para romper el bloque bajo de Argelia durante el primer tiempo y en la efectividad de las transiciones rápidas comandadas por Messi y los delanteros argentinos.

Lionel Scaloni entrenamiento en Kansas Lionel Messi inicia hoy su sexta Copa del Mundo liderando la ilusión de los campeones defensores. Prensa AFA Sede y la locura de los hinchas en la previa El encuentro se disputará hoy en el imponente Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), escenario que lucirá colmado por miles de fanáticos de todas partes del mundo.