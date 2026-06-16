Los nuevos parches que lucirá la Selección argentina y el negocio millonario detrás de cada camiseta

El Mundial 2026 no solo representa una nueva oportunidad deportiva para la Selección argentina . El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá también marca el inicio de una profunda transformación comercial en la indumentaria de las selecciones nacionales, impulsada por FIFA junto a su nuevo socio estratégico, la compañía estadounidense Fanatics.

La iniciativa surge en el contexto del final de la histórica relación entre FIFA y Panini, un vínculo que concluirá definitivamente después de esta Copa del Mundo. Como parte de la transición, el organismo comenzó a implementar un nuevo modelo de negocio que combina marketing, memorabilia y coleccionismo deportivo.

Los cambios ya son visibles en el campo de juego. Las mangas de las camisetas incorporan parches especiales que identifican logros, trayectorias y situaciones particulares de los futbolistas. Detrás de esos distintivos existe un sistema que convierte cada prenda utilizada en un partido oficial en una potencial pieza de colección.

El esquema replica una fórmula ampliamente desarrollada en el deporte estadounidense. Tras cada encuentro, los parches utilizados por los jugadores son retirados de las camisetas y posteriormente incorporados a tarjetas coleccionables de edición limitada.

La mecánica, ya aplicada con éxito en competencias como el béisbol profesional, la NFL, la MLS y la NBA, busca aumentar el valor de los objetos vinculados a las grandes estrellas del deporte. En algunos casos, este tipo de piezas alcanzan cifras millonarias en el mercado internacional de subastas.

Aunque FIFA no realizó una presentación institucional detallada del programa, la observación de los primeros partidos permitió identificar distintas categorías y niveles de reconocimiento incluidos dentro del nuevo sistema.

La Selección argentina y los privilegios reservados para los campeones

Una de las principales distinciones está vinculada al parche oficial del Mundial 2026. La Selección argentina integra el reducido grupo de federaciones autorizadas a exhibir la versión dorada del emblema por su condición de campeona del mundo.

El mismo privilegio alcanza a Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra. El resto de los seleccionados utiliza versiones en negro o blanco, adaptadas al diseño y contraste de cada camiseta.

Además, Lionel Messi contará con una identificación exclusiva denominada “Legacy”, reservada para los futbolistas que participan de su quinta Copa del Mundo. El capitán argentino comparte este reconocimiento con el alemán Manuel Neuer, el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el japonés Yuto Nagatomo.

Por otra parte, Emiliano “Dibu” Martínez lucirá el parche correspondiente al “Guante de Oro” obtenido en Qatar 2022. Esta distinción también fue asignada al belga Thibaut Courtois y a Neuer por sus antecedentes en el torneo.

Los debutantes argentinos y una camiseta que puede convertirse en una reliquia

Otra de las novedades más llamativas es la creación del distintivo “Debutante”, destinado a los futbolistas que disputan por primera vez un partido en una Copa del Mundo. Dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni, diez jugadores están habilitados para portar esta identificación: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Marcos Senesi, Facundo Medina, José Manuel López, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

parches fifa1 Los debutantes de la Selección argentina lucirán un parche especial. X

La reglamentación contempla incluso a futbolistas que integraron convocatorias mundialistas anteriores sin llegar a sumar minutos en cancha. Por ese motivo, Lo Celso —presente en la estructura argentina rumbo a Rusia 2018— y Rulli —integrante del plantel campeón en Qatar 2022— también pueden acceder a esta condición.

La particularidad es que el parche desaparece una vez producido el estreno oficial del jugador en el certamen. Así, la camiseta utilizada en ese primer partido adquiere un carácter único dentro del mercado de coleccionismo, reforzando la estrategia comercial que FIFA y Fanatics comenzaron a desarrollar en el Mundial 2026.

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