El emotivo mensaje de Leo Balerdi al posteo de la Selección argentina dedicado a él: "Me emociona mucho"
Balerdi rompió el silencio después de ser desafectado por una lesión y les dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros antes del debut ante Argelia.
Leonardo Balerdi rompió el silencio por primera vez desde que se confirmó su baja de la Selección argentina para el Mundial 2026. El defensor, que quedó afuera de la lista definitiva por una lesión muscular, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje luego del homenaje que le realizaron sus compañeros en el último entrenamiento en Kansas, en la previa del debut frente a Argelia.
El sentido posteo de Balerdi a horas del debut de Argentina en el Mundial
“Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, escribió el zaguero, dejando en evidencia el dolor que le provocó perderse la máxima cita del fútbol.
De todas maneras, el futbolista aseguró que con el paso de los días comenzó a procesar la situación y a enfocarse en lo que viene. “Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y, sobre todo, apoyar desde donde me toca”, agregó en la publicación.
El defensor también aprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje de aliento a sus compañeros y a todos los argentinos de cara al inicio del torneo. “Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, concluyó.
La lesión que dejó afuera a Balerdi del Mundial
La Asociación del Fútbol Argentino había oficializado su baja días atrás mediante un comunicado en el que detalló que Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La noticia representó un duro golpe tanto para el jugador como para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que perdió una alternativa importante en la última línea justo antes del comienzo del Mundial. Ahora, mientras transita su recuperación, el defensor acompañará a la Albiceleste desde afuera con la esperanza de volver a vestir la camiseta argentina en el futuro.