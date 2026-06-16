El emotivo mensaje de Leo Balerdi al posteo de la Selección argentina dedicado a él: "Me emociona mucho"

Balerdi rompió el silencio después de ser desafectado por una lesión y les dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros antes del debut ante Argelia.

Leonardo Balerdi rompió el silencio por primera vez desde que se confirmó su baja de la Selección argentina para el Mundial 2026. El defensor, que quedó afuera de la lista definitiva por una lesión muscular, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje luego del homenaje que le realizaron sus compañeros en el último entrenamiento en Kansas, en la previa del debut frente a Argelia.

El sentido posteo de Balerdi a horas del debut de Argentina en el Mundial “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, escribió el zaguero, dejando en evidencia el dolor que le provocó perderse la máxima cita del fútbol.

De todas maneras, el futbolista aseguró que con el paso de los días comenzó a procesar la situación y a enfocarse en lo que viene. “Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y, sobre todo, apoyar desde donde me toca”, agregó en la publicación.

image El posteo de Leonardo Balerdi dirigido a sus compañeros de la Selección argentina a horas del debut ante Argelia. IG @leobalerdi5 El defensor también aprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje de aliento a sus compañeros y a todos los argentinos de cara al inicio del torneo. “Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, concluyó.