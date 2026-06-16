Los ausentes del Mundial 2026: las familias mexicanas exponen la crisis de desapariciones ante los ojos del planeta

Los Mundiales son la gran vidriera donde los países anfitriones deciden qué mostrarle al mundo: estadios, fiesta y multitudes. Pero a veces también revelan, casi a su pesar, aquello que permanece fuera de escena.

Eso es lo que ocurre hoy en México Entre las imágenes que comenzaron a circular durante el Mundial 2026 apareció una figura inesperada: el llamado "Ajolote Buscador". Impulsado por colectivos de familiares de personas desaparecidas, el símbolo busca llamar la atención sobre una crisis que lleva años atravesando el país y que rara vez ocupa el centro de la conversación internacional.

El mensaje es simple. México acumula más de 130.000 personas desaparecidas o no localizadas según el Registro Nacional. Detrás de esa cifra existen miles de historias interrumpidas, familias que siguen buscando respuestas y una pregunta que permanece abierta desde hace años. La elección del ajolote no es casual. Convertir uno de los símbolos más reconocibles de México en emblema de búsqueda permite conectar dos realidades que rara vez aparecen juntas: la celebración global del fútbol y una de las crisis humanitarias más profundas de América Latina.

Por qué México enfrenta una crisis diferente La violencia no es exclusiva de México. Muchos países conviven con narcotráfico, crimen organizado y altos niveles de delincuencia. Sin embargo, pocos registran una cantidad de desapariciones comparable. La pregunta clave no es sólo cuántas personas desaparecen, sino por qué las desapariciones alcanzaron una magnitud tan extraordinaria. Desde una perspectiva criminológica, no pueden entenderse únicamente como una consecuencia de la violencia. En muchos contextos se transforman en una forma de ejercer control. La ausencia de la víctima dificulta reconstruir lo ocurrido, complica las investigaciones y prolonga la incertidumbre de las familias, al tiempo que proyecta un mensaje de temor sobre comunidades enteras.

MEXICO La violencia no es exclusiva de México. Muchos países conviven con narcotráfico, crimen organizado y altos niveles de delincuencia. Archivo. Esa capacidad de producir miedo, silencio e incertidumbre ayuda a explicar por qué esta práctica logró extenderse en determinados territorios. Sin embargo, el crimen organizado por sí solo no explica la magnitud del fenómeno. Lo que vuelve singular al caso mexicano es la convergencia de varios factores: organizaciones criminales con enorme capacidad económica y territorial, disputas persistentes entre grupos rivales, elevados niveles de impunidad y dificultades institucionales para investigar y esclarecer los casos. Cuando estos elementos se acumulan durante décadas, las desapariciones dejan de ser hechos excepcionales y se convierten en un problema estructural. Esa combinación de violencia criminal, impunidad y debilidad institucional es una de las razones por las que México enfrenta una crisis de desapariciones con pocos equivalentes en el mundo.