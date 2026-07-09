ATM confirmó cuándo vence la nueva cuota del Impuesto Automotor: cómo pagar con descuento
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) reveló la fecha clave del vencimiento del Impuesto Automotor. Los detalles.
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que hasta el 31 de julio se puede abonar en término la tercera cuota del Impuesto Automotor 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.
El vencimiento de la tercera cuota opera del 27 al 31 de julio. Los vencimientos de la cuarta y quinta cuota serán del 24 al 30 de septiembre y del 24 al 30 de noviembre, respectivamente.
Cómo pagar en ATM con descuento
El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.
Cómo pagarlo
Web de ATM
- Pago en línea con tarjetas.
- Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).
Adherir al pago electrónico
- Red Link.
- Red Pago Mis Cuentas.
Pago con boleto
- Pago Fácil.
- Rapipago.
- Bolsa de Comercio de Mendoza.
Calendario de vencimientos del Impuesto Automotor 2026
- Cuota 3: hasta el 31 de julio.
- Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.
- Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.