La "maldición" que deberá romper Argentina tras recuperar el primer puesto del ranking FIFA

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo le permitió quedar a un paso de la cuarta estrella. Después del triunfo sobre Inglaterra y de la derrota de Francia frente a España, el equipo de Lionel Scaloni recuperó el primer puesto del ranking FIFA , una posición que llega acompañada por una curiosa estadística que nunca pudo ser quebrada.

La Albiceleste desplazó a Francia del liderazgo de la clasificación internacional, mientras que España ascendió al segundo lugar. De esta manera, Argentina disputará la final mundialista como la selección mejor ubicada del planeta.

Sin embargo, ese liderazgo también representa un desafío histórico: desde que la FIFA implementó su ranking por coeficientes en 1993, ninguna selección logró conquistar una Copa del Mundo llegando al torneo o a la final como número uno del mundo.

La Selección argentina volvió al primer puesto del ranking FIFA antes de la final del Mundial 2026.

La particular racha comenzó en el Mundial de Estados Unidos 1994, el primero que convivió con el ranking FIFA . Alemania ocupaba el primer puesto, pero el campeón terminó siendo Brasil.

Desde entonces, la historia se repitió una y otra vez. Brasil llegó como líder a Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, aunque solo alcanzó la final en 1998 y nunca logró levantar el trofeo. En 2002 el campeón volvió a ser Brasil, aunque había iniciado el torneo como escolta de Francia.

Francia encabezó el ranking antes del Mundial de 2002 y quedó eliminada en la fase de grupos. España ocupó el primer lugar antes de Brasil 2014 y también se despidió en la primera ronda. Alemania lideró la clasificación antes de Rusia 2018 y sufrió el mismo destino, mientras que Brasil llegó como número uno a Qatar 2022, pero el campeón fue Argentina, que ocupaba el tercer puesto.

Argentina se consagró en Qatar 2022 después de llegar como la tercera selección mejor rankeada por FIFA. NA

Cómo recuperó Argentina el primer lugar

La Selección argentina ya había alcanzado el liderazgo del ranking antes del inicio del Mundial 2026, favorecida por las derrotas de Francia frente a Costa de Marfil y el empate de España ante Irak durante la última fecha FIFA.

Más tarde consolidó ese lugar con las victorias en los amistosos frente a Honduras e Islandia, aunque durante la Copa del Mundo Francia volvió a superarla de manera transitoria gracias a los puntos acumulados en el torneo.

La victoria frente a Inglaterra, sumada a la eliminación del conjunto francés a manos de España, modificó nuevamente la clasificación y devolvió a la Albiceleste a la cima del ranking FIFA.

Una final con un doble objetivo

El próximo domingo, Argentina enfrentará a España en el estadio MetLife de Nueva York con la posibilidad de conseguir la cuarta Copa del Mundo de su historia y el segundo título consecutivo.

Además de defender la corona obtenida en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de romper una estadística que lleva más de tres décadas vigente. Si consigue vencer a España, la Selección argentina se convertirá en el primer campeón del mundo desde la creación del ranking FIFA que logra levantar el trofeo ocupando el primer puesto de la clasificación internacional.

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