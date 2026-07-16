El insólito descargo de un medio de Inglaterra tras la eliminación ante Argentina: "31 trucos sucios de los maestros de las artes oscuras"
Un medio de Inglaterra publicó un extenso listado con las supuestas acciones antideportivas de la Scaloneta durante la semifinal y desató una fuerte polémica.
La eliminación de Inglaterra frente a la Selección argentina por las semifinales del Mundial 2026 sigue generando repercusiones del otro lado del Atlántico. Esta vez fue el tradicional diario británico The Telegraph, que publicó un llamativo artículo en el que intentó explicar la derrota a partir de lo que definió como las "31 trampas sucias de los maestros oscuros", en referencia al equipo de Lionel Scaloni.
En lugar de centrarse en el rendimiento futbolístico de ambos seleccionados, el medio confeccionó una cronología con 31 acciones que, a su entender, reflejaron una conducta antideportiva de la Albiceleste. Entre ellas mencionó empujones, faltas, discusiones, reclamos al árbitro, demoras deliberadas y hasta el festejo final con una bandera argentina que hacía referencia a las Islas Malvinas.
El medio inglés, The Telegraph, publicó un insólito artículo contra la Selección argentina
La lista incluyó situaciones como un supuesto empujón de Leandro Paredes a Jude Bellingham, una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson, un cruce entre Lionel Messi y el propio Bellingham, el festejo de Cristian Romero frente a Jordan Pickford tras el segundo gol argentino y las maniobras de Emiliano "Dibu" Martínez para hacer tiempo durante los minutos finales.
Sin embargo, más allá del extenso inventario elaborado por el periódico británico, el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath no quedó bajo cuestionamiento y el desarrollo del encuentro no estuvo marcado por decisiones polémicas que condicionaran el resultado. La Selección argentina remontó el partido con autoridad y terminó imponiéndose por 2-1 para meterse en una nueva final del Mundial.
El artículo rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios lo interpretaron como una muestra de frustración por una nueva derrota inglesa frente a Argentina en una Copa del Mundo. Una rivalidad histórica que volvió a escribirse con triunfo albiceleste y que, una vez más, dejó mucha más bronca en Inglaterra que discusión sobre lo ocurrido dentro de la cancha.
Los "31 trucos sucios" que marcó The Telegraph contra la Selección argentina
- 1': Mac Allister le deja el pie a Anderson.
- 2': Paredes empuja a Bellingham.
- 3': Enzo llega tarde ante Anderson.
- 6': Simeone le pega por atrás a Anderson.
- 11': Enzo le hace otra falta a Anderson.
- 11': Falta sin pelota a Rogers.
- 13': Patada de Simeone a Pickford sin pelota.
- 15': Paredes insulta a Bellingham.
- 16': Simeone le da una palmada a Gordon.
- 24': Simeone le hace falta a Pickford.
- 28': Mac Allister llega tarde ante James.
- 31': Enzo le comete falta a Bellingham.
- 33': Simone le hace falta con la cabeza a Guéhi.
- 34': Molina le paga a Bellingham por atrás.
- 36': Messi le pega una patada desde el piso a Spence luego de recibir una falta.
- 37': Paredes y Mac Allister piden roja a Anderson.
- 41': Lisandro es amonestado por falta a Rogers.
- 45': El banco de argentino tira una pelota a la cancha cuando James intenta sacar rápido un lateral.
- 45+2': Paredes levanta la pierna ante Anderson.
- Entretiempo: Messi persigue al árbitro hasta el túnel mientras protesta.
- 48': Messi empuja a Bellingham contra los carteles.
- 51': Cuti amonestado por falta a Bellingham.
- 53': Simeone le pega a Spence en la cara.
- 58': Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti lo mueve en el aire para molestarlo.
- 73': Messi empuja a Spence.
- 85': Cuti le grita el gol en la cara a Pickford.
- 88': Stones sufre un golpe en la cabeza.
- 90+2': Montiel insulta a Bellingham.
- 90+7': Dibu hace tiempo y se ríe.
- Final: Los jugadores ingleses reaccionan a las provocaciones argentinas después de la derrota.
- Festejo con la bandera de Malvinas.