El insólito descargo de un medio de Inglaterra tras la eliminación ante Argentina: "31 trucos sucios de los maestros de las artes oscuras"

Un medio de Inglaterra publicó un extenso listado con las supuestas acciones antideportivas de la Scaloneta durante la semifinal y desató una fuerte polémica.

La eliminación de Inglaterra frente a la Selección argentina por las semifinales del Mundial 2026 sigue generando repercusiones del otro lado del Atlántico. Esta vez fue el tradicional diario británico The Telegraph, que publicó un llamativo artículo en el que intentó explicar la derrota a partir de lo que definió como las "31 trampas sucias de los maestros oscuros", en referencia al equipo de Lionel Scaloni.

En lugar de centrarse en el rendimiento futbolístico de ambos seleccionados, el medio confeccionó una cronología con 31 acciones que, a su entender, reflejaron una conducta antideportiva de la Albiceleste. Entre ellas mencionó empujones, faltas, discusiones, reclamos al árbitro, demoras deliberadas y hasta el festejo final con una bandera argentina que hacía referencia a las Islas Malvinas.

El medio inglés, The Telegraph, publicó un insólito artículo contra la Selección argentina La lista incluyó situaciones como un supuesto empujón de Leandro Paredes a Jude Bellingham, una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson, un cruce entre Lionel Messi y el propio Bellingham, el festejo de Cristian Romero frente a Jordan Pickford tras el segundo gol argentino y las maniobras de Emiliano "Dibu" Martínez para hacer tiempo durante los minutos finales.

El insólito artículo que publicó un medio inglés con "los 31 trucos sucios" que utilizó Argentina. The Telegraph Sin embargo, más allá del extenso inventario elaborado por el periódico británico, el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath no quedó bajo cuestionamiento y el desarrollo del encuentro no estuvo marcado por decisiones polémicas que condicionaran el resultado. La Selección argentina remontó el partido con autoridad y terminó imponiéndose por 2-1 para meterse en una nueva final del Mundial.

El artículo rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios lo interpretaron como una muestra de frustración por una nueva derrota inglesa frente a Argentina en una Copa del Mundo. Una rivalidad histórica que volvió a escribirse con triunfo albiceleste y que, una vez más, dejó mucha más bronca en Inglaterra que discusión sobre lo ocurrido dentro de la cancha.