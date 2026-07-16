El viejo posteo de Enzo Fernández que se volvió viral tras eliminar a Inglaterra: "Quiero ser alguien en la vida"

Una publicación de hace diez años de Enzo Fernández se viralizó luego su gol ante Inglaterra en la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió lo futbolístico. Horas después del triunfo 2-1 sobre Inglaterra, comenzó a viralizarse un antiguo posteo de Facebook de Enzo Fernández que conmovió a los hinchas por el contraste entre aquel sueño de adolescente y el presente que vive como una de las figuras de la Scaloneta.

La publicación, fechada el 23 de marzo de 2016, muestra al volante cuando todavía daba sus primeros pasos en las Inferiores y escribía un deseo que hoy parece una premonición: “Quiero ser alguien en la vida!!!”, acompañado por un emoji de un brazo haciendo fuerza y una pelota de fútbol.

La premonición de Enzo Fernández que se volvió viral tras su gol a Inglaterra. NA La premonición de Enzo Fernández que se volvió viral tras su gol a Inglaterra El mensaje volvió a recorrer las redes sociales luego de que Enzo marcara el gol del empate frente a Inglaterra, un tanto clave para iniciar la remontada que terminó sellando Lautaro Martínez con el 2-1 definitivo y la clasificación de la Albiceleste a una nueva final del mundo.

La historia impactó especialmente por todo lo que consiguió el mediocampista desde aquella publicación. Aquel chico que soñaba con triunfar terminó convirtiéndose en campeón del mundo en Qatar 2022, campeón de América y pieza fundamental del equipo de Lionel Scaloni, que ahora buscará defender el título frente a España.