La periodista protagonizó un curioso momento durante una transmisión de LUZU TV. El video circuló las redes sociales y fue tendencia.

Sofía Martínez está en uno de los momentos profesionales más plenos de su vida. Con nuevos rumbos televisivos y en streaming con La Voz Argentina, y sin abandonar su pasión por el periodismo deportivo, la mujer de 32 años ha mostrado nuevas facetas que sorprendieron al público espectador.

Su presencia en distintos formatos, desde transmisiones de fútbol hasta programas de entretenimiento, la posicionó como una de las figuras más versátiles del medio, capaz de moverse con soltura entre la información y el entretenimiento.

Sin embargo, en las últimas horas, la periodista protagonizó un curioso momento con Santiago Talledo, actor, conductor e influencer que actualmente integra el staff de LUZU TV. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo del canal, donde ambos compartían aire en el react de La Voz Argentina. En medio de una dinámica espontánea, Sofía y Santi recrearon una escena romántica que terminó con un beso inesperado frente a las cámaras.

Sofi Martínez y el momento que se hizo viral Embed - ¿Chau Diego Leuco? Sofía Martínez fue captada a los besos con un influencer y las redes estallaron Durante la transmisión en vivo del react de La Voz Argentina para LUZU TV, la conductora y el conductor recrearon una escena de Dulce Amor, la novela protagonizada por Sebastián Estevanez y Carina Zampini. Lo que empezó con un diálogo, terminó con un beso entre ambos durante una entrevista con el mítico actor, un gesto que rápidamente se viralizó y alimentó el “ship” entre los presentadores.