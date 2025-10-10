Los vecinos de Núñez escracharon a Marina Calabró por un polémico episodio

Marcia Frisciotti reveló que los vecinos de Núñez se encuentran enojados con la periodista por una controversial actitud de ella.

Marina Calabró se encuentra de nuevo en el ojo de la tormenta por una actitud que ya ha tenido en otras oportunidades. La periodista dejó, nuevamente, su auto mal estacionado cuando fue a ver a Rolando Barbano y generó enojo entre los vecinos de Núñez.

Fue Marcia Frisciotti, alias "Pochi", quien compartió la novedad por medio de su cuenta de Instagram @Gossipeame. La periodista recibió imágenes de un seguidor del vehículo de Calabró y dio detalles de la situación.

Marcia Frisciotti sobre Marina Calabró "#Lanonoticia: ¡VECINOS DE NÚÑEZ ODIADOS! Marina Calabró sigue dejando su auto mal estacionado cuando va a lo de Barbano a dormir, lo deja en la línea de cruce de peatones casi tapando la rampa para discapacitados y para cochecitos. ¡Así no!", escribió indignada la periodista.

"Es real que hoy está difícil estacionar por ahí porque viví por esa zona hasta hace poco pero bueno, ¡tampoco lo podes tirar en cualquier lado!", concluyó Frisciotti.