Carlos Belloso visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y allí habló sobre su etapa como artista, pero también sobre la experiencia que vivió durante la Guerra de Malvinas en 1982. Él fue enviado al conflicto bélico y reveló la secuela que le dejó el duro combate contra Inglaterra.

"Yo era artillero. Mi orden de combate era la protección del aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea . Fui con 18 años", comenzó contando el actor en el programa de El Trece y además dio detalles de lo que sucedió en su lugar.

"Puedo decir que hubo invasión inglesa. Los ingleses invadieron el litoral marítimo con una misión precisa: sabotear y asesinar a los pilotos de los Super Étendard ", sostuvo el excombatiente de Malvinas .

Carlos Belloso reveló la dura secuela que le dejó la Guerra de Malvinas: "Volví muy mal"

Esto no fue todo, ya que además reveló la secuela que estas situaciones extremas y el combate le dejaron tras finalizar la guerra: "Estuve vestido de militar, con un cañón, recibiendo órdenes y transportando proyectiles. Volví muy mal, con una fuerte depresión, y poco a poco encontré un oficio y una profesión".

Captura de pantalla 2026-06-03 083221 Carlos Belloso contó su experiencia en la Guerra de Malvinas. Foto: captura de video / El Trece.

"Yo no recibo pensión porque quedamos muchos soldados como si no hubiéramos estado en una guerra. Algunos me reconocen, otros no. Estuvimos todos del mismo lado y pasamos por lo mismo. Ahora estoy reclamando el reconocimiento para todos, porque nos hace bien saber que estuvimos ahí", finalizó Carlos.