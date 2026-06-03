Carlos Belloso reveló la dura secuela que le dejó la Guerra de Malvinas: "Volví muy mal"
Carlos Belloso estuvo presente en Otro Día Perdido y allí habló de la dura experiencia que vivió tras el conflicto bélico de 1982.
Carlos Belloso visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y allí habló sobre su etapa como artista, pero también sobre la experiencia que vivió durante la Guerra de Malvinas en 1982. Él fue enviado al conflicto bélico y reveló la secuela que le dejó el duro combate contra Inglaterra.
"Yo era artillero. Mi orden de combate era la protección del aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea. Fui con 18 años", comenzó contando el actor en el programa de El Trece y además dio detalles de lo que sucedió en su lugar.
"Puedo decir que hubo invasión inglesa. Los ingleses invadieron el litoral marítimo con una misión precisa: sabotear y asesinar a los pilotos de los Super Étendard", sostuvo el excombatiente de Malvinas.
Carlos Belloso reveló la dura secuela que le dejó la Guerra de Malvinas
Esto no fue todo, ya que además reveló la secuela que estas situaciones extremas y el combate le dejaron tras finalizar la guerra: "Estuve vestido de militar, con un cañón, recibiendo órdenes y transportando proyectiles. Volví muy mal, con una fuerte depresión, y poco a poco encontré un oficio y una profesión".
"Yo no recibo pensión porque quedamos muchos soldados como si no hubiéramos estado en una guerra. Algunos me reconocen, otros no. Estuvimos todos del mismo lado y pasamos por lo mismo. Ahora estoy reclamando el reconocimiento para todos, porque nos hace bien saber que estuvimos ahí", finalizó Carlos.