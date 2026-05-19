De la guerra de Malvinas al running: la impactante historia de Mario Puente

La vida de Mario Puente parece sacada de una película. Veterano de la Guerra de Malvinas y apasionado del running, el entrerriano convirtió el deporte en una herramienta para seguir adelante. La historia fue contada originalmente por Mendoza Corre .

Puente combatió en Malvinas con apenas 18 años y, décadas después, todavía carga recuerdos imborrables de la guerra. Sin embargo, encontró en el running una manera de canalizar emociones, descargar tensiones y empezar a sanar heridas internas.

En 2012 protagonizó uno de los momentos más simbólicos de su vida: regresó a las Islas Malvinas para correr la Stanley Marathon, una exigente prueba de 42 kilómetros disputada en el mismo territorio donde había combatido treinta años antes. Fue la primera maratón completa de su vida.

La carrera tuvo un valor mucho más profundo que lo deportivo. “Corrí por mi familia y por los veteranos”, recordó tiempo después el excombatiente mendocino.

Pero la guerra no fue el único desafío que debió enfrentar. Años más tarde sufrió una descarga eléctrica de más de 13 mil voltios que lo dejó al borde de la muerte. Estuvo en coma, atravesó decenas de operaciones y tuvo que volver a empezar prácticamente de cero.

Lejos de rendirse, volvió a apoyarse en el deporte y especialmente en correr. Con el paso del tiempo, el running se transformó en una especie de terapia emocional y espiritual.

Actualmente, Mario Puente sigue participando de carreras y homenajes vinculados a Malvinas, donde suele compartir su historia con nuevas generaciones y transmitir un mensaje de superación, memoria y resiliencia.