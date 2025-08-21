La contundente crítica de Leonardo Sbaraglia a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo ahora es una pesadilla"

Desde México y durante la grabación de la serie "Los Azules", Leonardo Sbaraglia no se guardó nada y apuntó contra Javier Milei.

Sbaraglia no se guardó nada y apuntó contra el gobierno de Milei. / @leosbaraglia

Durante una entrevista con un canal de streaming, Leonardo Sbaraglia habló de sus proyectos y, de manera contundente, expresó su profunda preocupación por la situación política y social de la Argentina. Sbaraglia no dudó en comparar la gestión de Javier Milei con la de Carlos Menem, señalando que sus métodos son completamente opuestos.

Leonardo Sbaraglia sorprendió al cantar un hit latino de la década del 90 El actor mostró su faceta de cantante Foto: @leosbaraglia Leonardo Sbaraglia sorprendió al hablar sobre Milei. @leosbaraglia En un momento de gran sinceridad, el protagonista de la serie Menem calificó el presente argentino como una verdadera "pesadilla". "Menem, en su momento, para nosotros fue un presidente difícil y duro. Pero lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es una pesadilla, realmente, y no sabemos bien dónde termina", declaró Sbaraglia.

Menem Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia en la serie "MENEM". Prensa Sbaraglia fue más allá en su crítica, poniendo en tela de juicio la personalidad del actual mandatario: "Milei se dice admirador de Menem, pero al mismo tiempo vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta. Es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico". Para el actor, el nivel de represión en las marchas es una prueba contundente de esta agresividad. "Todo lo que está pasando los miércoles; el nivel de represión que hay en las marchas de jubilados”, se lamentó.