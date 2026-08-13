Se reprogramó el festejo del Día de la Niñez en el Le Parc: los motivos

La celebración por el Día de la Niñez organizada por el Gobierno de Mendoza para este domingo en el Julio Le Parc cambiará de fecha. Los motivos.

Se reprograma el Día de la Niñez en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Este próximo domingo se celebra en Argentina el Día de la Niñez y el Gobierno de Mendoza, junto a la Municipalidad de Guaymallén, organizaron un gran festejo en el Espacio Cultural Julio Le Parc para ese día. Sin embargo, desde el municipio anunciaron que la celebración cambiará de fecha.

La decisión fue tomada tras conocerse el pronóstico del tiempo, el cual anticipa una jornada con bajas temperaturas y probabilidad de lluvia para este domingo en todo el Gran Mendoza.

Es por ello que el evento se trasladará al domingo 23 de agosto, a partir de las 15 hs en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con entrada libre y gratuita. Allí, las familias podrán disfrutar de la actuación de elencos de circo, payasos, mimos, música, juegos y gastronomía. Además, habrá sorteos de bicicletas, pelotas, camisetas y juguetes.

El Gobierno reprogramó el festejo por el Día de la Niñez. El evento contará con la colaboración de distintas instituciones deportivas del departamento, entre ellas: Club Argentino, Club Murialdo, Mendoza Rugby, Banco Rugby, Club Guaymallén, Club Universitario, Club Atenas, Los Tordos y Club San José.

El cronograma completo del Día de la Niñez en el Le Parc 15h: Porotita y Tatán