El dolor de José María Muscari tras la muerte de Ernestina Pais

La muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y uno de los primeros en expresar públicamente su dolor fue el director y productor teatral José María Muscari . La conductora formaba parte del elenco de " El divorcio del año ", la obra dirigida por Muscari, que este viernes se presentaba en Tigre.

Según trascendió, Ernestina se dirigía hacia una función prevista para la noche de este viernes en Tigre cuando ocurrió el accidente fatal. Apenas se conoció la noticia, el director utilizó sus redes sociales para dar una despedida a la periodista con un mensaje cargado de emoción y tristeza.

"Chau Ernes. Gira eterna y luminosa para vos en otro plano. Te quiero y estarás siempre en mi corazón", escribió Muscari junto a un emoji de corazón roto.

La muerte de Ernestina Pais se produjo este viernes cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro.

Según las primeras pericias, el vehículo habría intentado atravesar las vías cuando las barreras se encontraban bajas y el sistema de señalización funcionaba correctamente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y la periodista falleció en el lugar.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, mientras se analizan imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que permitan determinar las circunstancias exactas del hecho.

La partida de Ernestina Pais generó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida de colegas, amigos y figuras del espectáculo, que recordaron su extensa trayectoria en televisión y radio y destacaron su calidez humana y profesional