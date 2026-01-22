El consumo masivo no levanta: tras un diciembre en caída, en 2025 creció 2%, mucho menos que el PIB

Las ventas de productos de consumo masivo , esto es alimentos y bebidas , productos de higiene personal y limpieza, terminaron en diciembre con una caída de -0,3%, luego de un mes de noviembre con resultado neutro. Así, acumuló tres meses consecutivos en baja intermensual, lo que enciende las alarmas en relación al volumen de los bolsillos de los consumidores.

De esta manera, el consolidado del año terminó en un crecimiento de 2%, lo que deja una sensación ambigua, porque si bien hubo una cierta expansión de las ventas, lo cierto es que el dinamismo del consumo masivo fue mucho menor al del producto interno bruto ( PIB ), que rondaría entre 4 y 4,5%, cuando los datos oficiales finales del último bimestre del año.

Los datos de consumo masivo corresponden al último relevamiento de la consultora Scentia , y marcan la continuidad de la tendencia, con las ventas en supermercados y mayoristas retrocediendo -5,2% y -5,0% respectivamente, en el acumulado año, compensado por el avance de las operaciones en el canal e-commerce (+14,1%), kioskos y tiendas (+9,1%) y farmacias (+2,3%). En autoservicios independientes se registró una suba marginal de 0,1%.

"En línea con los pronósticos, el año recientemente finalizado, logro una variación positiva respecto de 2024. La misma fue de +2% en la suma de todos los canales medidos, pero con diferencias importantes en el comportamiento de cada uno de ellos", sostuvo Osvaldo Del Río, director de Scentia.

En cuanto al desempeño de las canastas, desde la consultora destacan que "Super y Mayoristas cierran con todas negativas, los Autoservicios con un mix y K+T todas positivas, pero con rojos en diciembre versus el mismo mes de 2024".

"Si bien es incipiente, en las dos últimas semanas del canal Supermercados, vimos las primeras variaciones positivas luego de casi dos años", puntualizó Del Río, en relación a un posible cambio de tendencia favorable al canal tradicional para comprar estos productos.

El flagelo de la inflación

En lo que puede ser leído como una estabilización de la inflación, el precio promedio -sumando todos los canales- registró una variación interanual de 24,8%, apenas una décima que en octubre y noviembre y dos décimas por debajo de septiembre. Así, se hilvanaron ya cuatro meses en esos guarismos.

Scentia - precio promedio diciembre 2025

En cuanto a la venta en valores en el último mes del año el incremento fue del 24%. Con este comportamiento de los consumidores se observa una relativa moderación de los aumentos y la imposibilidad de la gente de consolidar aumentos por encima de estos porcentajes.