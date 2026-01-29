Inflación en Argentina: a cuánto llegará este año, según una encuesta

El Gobierno nacional inicia su tercer año de gestión bajo su promesa fundacional de bajar la inflación . Sin embargo, una encuesta del Centro de Investigación Financiera (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella reveló que la expectativa del IPC para el próximo año se ubica en 31,5%.

Según detalló el director del CIF, Sebastián Auguste, “en enero, la inflación anual esperada es de 31,5% según el promedio, cuando en diciembre era de 34,0%. Según la mediana, se mantiene estable en 25%.”

De acuerdo a la medición que se realizó entre el 5 y el 15 de enero, en base al relevamiento de más de 1000 casos, la reducción de las expectativas inflacionarias se manifestó a lo largo de todo el país y abarca distintos niveles de ingreso.

El estudio segmentó las expectativas en torno a la inflación de los próximos 12 meses por regiones. Allí, se detectó una reducción, especialmente en el interior del país:

Encuesta del Centro de Investigación Financiera (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella sobre la expectativa de la inflación en los próximos 12 meses.

- Interior: baja de 32,6% en diciembre del 2025 a 29,5% en enero (-3.1%)

- CABA: baja de 35,0% en diciembre del 2025 a 33,5% en enero (-1,5%)

- GBA: baja de 36,3% en diciembre del 2025 a 35,0% en enero (-1,3%)

En ese marco, Auguste analizó que “la disminución en las expectativas de inflación se observa de manera generalizada por regiones y niveles de ingreso, aunque con distinta magnitud”.

Cómo será la inflación anual para los distintos niveles de ingresos

Por otra parte, el CIF consideró las proyecciones en relación a los distintos niveles de ingresos. “Por ingresos, aproximados por el nivel educativo, la inflación esperada promedio también se reduce”, detalló Auguste. No obstante, en este segmento se detectó una amplia brecha entre ambos sectores.

Mientras que en los hogares con mayores ingresos redujeron su expectativa de 32,4% a 29,2%, en los hogares de menores ingresos pasaron de esperar un 37,5% a un 35,5% para los próximos 12 meses.

En esa línea, el informe advirtió que, si bien se observa una moderación en la inflación esperada, las diferencias entre regiones y grupos de ingreso persisten. Estas variables continuarán siendo fundamentales para evaluar el rumbo de la economía argentina durante todo el año corriente.

Las proyecciones del BCRA sobre la inflación del 2026

En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, reflejó una tendencia similar. Las consultoras y centros de investigación que participan del informe ajustaron levemente sus proyecciones inflacionarias y ratificaron un escenario de desaceleración gradual hacia 2026.

Según el TOP10 del REM, la inflación acumulada para este año se ubicaría en torno al 22,5%. No obstante, los analistas señalaron que la consolidación de este sendero dependerá de la evolución del dólar, la política fiscal y el manejo de las tarifas, variables que seguirán siendo clave para el desempeño de los precios en la economía argentina.