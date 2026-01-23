Los salarios perdieron frente a la inflación en noviembre pero ganaron a nivel interanual

Según el último índice de salarios distribuido por el Indec , el poder adquisitivo continúa teniendo dificultades para recuperarse frente a la inflación .

El aumento en los bolsillos continúa varias escalones más abajo que el ritmo al que suben los precios.

En noviembre de 2025, el índice de salarios se incrementó 1,8% mensual, mientras que el costo de vida de ese mes escaló 2,5%.

A nivel interanual en cambio, la suba de los sueldos fue del 40,3%, muy por encima del 31,4% que subieron los precios en ese período.

El crecimiento mensual se debió a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,2% en el sector público y 1,7% en el sector privado no registrado.

El Índice de salarios estima, a partir de la comparación de meses sucesivos, las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado en cada mes. Para la obtención de los salarios se efectúa una encuesta de periodicidad mensual a las empresas del sector privado y se recaba información en los circuitos administrativos correspondientes del sector público.

Respecto del sector privado no registrado se ha realizado una estimación de la evolución de sus salarios sobre la base de la información obtenida mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).