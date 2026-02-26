Un histórico referente del periodismo confesó que no terminó el secundario: "Me daba mucha vergüenza"

En el programa de radio Vuelta y media, el famoso comunicador reveló que no terminó sus estudios en el colegio secundario y se sinceró al respecto.

Un reconocido periodista argentino sorprendió al compartir un aspecto poco conocido de su vida: no terminó el secundario. Se trata de Marcelo Longobardi, quien en diálogo en el programa Vuelta y media, habló con total franqueza sobre la vergüenza que durante años le generó esa situación y cómo logró resignificarla con el tiempo.

"Oculté que no terminé el secundario mucho tiempo porque me daba mucha vergüenza, hasta que haciendo terapia hace unos años, aprendí a reconciliarme con esa idea", confesó el conductor.

marcelo-longobardi-1 Se trata de Marcelo Longobardi. En Vuelta y media, el comunicador se sinceró al respecto. El comunicador también explicó cómo ese proceso personal lo ayudó a cambiar la perspectiva: "Y en lugar de verlo como una tragedia, empecé a verlo como una especie de mérito". "Para mí que hay una cierta edad en donde uno empieza a revisar todo. Qué carajo hice, quién soy, quién quise ser, o quién quiero ser realmente, son cuestiones de la edad. Como uno advierte que finalmente te queda un tiempo en donde querés aprovecharlo, digamos, y todos hemos vivido la vida a 2000 por hora", reflexionó Longobardi.

En ese marco, el periodista remarcó que jamás inventó estudios que no tenía y que simplemente decidió no hablar del tema hasta sentirse preparado: "Me reconcilié con mi idea y sobre todo con la noción de que yo había podido llegar a la cumbre del periodismo mundial, si querés, en CNN, si no había terminado la colegio. Nunca falté a la verdad, nunca dije una mentira, nunca dije 'fui a Harvard'. Solamente oculté la información. Inclusive, frente a mis hijos, porque me resultaba... pero un día lo confesé".