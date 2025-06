Marcelo Longobardi destruyó a Cristina Fernández de Kirchner: "Era una figura en..."

"Cristina Fernández de Kirchner, presa. ¿A quiénes le conviene y a quiénes no? A ella, claramente, no le conviene estar presa, creo, no lo sé. Pero, ¿quiénes son los privilegiados y quiénes no? ¿Hay alguien que tiene suerte porque esté presa ella? Hablo, por supuesto, a nivel político, no a nivel popular", le preguntó la conductora al comunicador.