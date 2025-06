¿Es correcta la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner?

Además, Cristina Fernández de Kirchner presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral Federal 2 para que se precise si puede o no salir al balcón de su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria . Finalmente le fue otorgado el permiso para que saliera.

El abogado Carlos Varela Alvarez explicó a este diario que: "En Argentina, a todas personas privadas de la libertad les rige la ley 24.260 que es para los condenados pero también para quienes están en una cárcel. Esta ley establece etapas como la fase de confianza, la obtención de la libertad, etc. Pero por otro lado, el Código Penal, incluye los requisitos para la prisión domiciilaria como es la edad u otras condiciones. A Cristina Fernández de Kirchner le rigen ambas normas".

En ese sentido, el letrado sostuvo: "Por la edad y porque se cree que no se va a fugar, es decir no existe riesgo procesal puede cumplir su pena en prisión domiciliaria. De todas maneras surgieron noticias de que se podía ir a Cuba o a España. Por eso, la tobillera electrónica es fundamental, porque además es el símbolo de la prisión. Te va a recordar todos los días que estás preso. Si vos estás privado de la libertad, podés hacer cualquier cosa, menos salir, en el caso que estás en tu casa detenido, la tobillera electrónica es una especie de guardia de eso".

Varela Álvarez explicó que: "A Cristina le han puesto bastante restricciones respecto de quienes la visitan, pero en general en Argentina la prisión domiciliaria sólo tiene un requisito y es que no podés salir de tu casa. Escribí un artículo donde señalé que un preso por delitos de lesa humanidad había contratado a Palito Ortega en su casa para su cumpleaños, lo que demuestra que el sistema no es muy restrictivo".

Las otras causas que enfrentará en prisión domiciliaria

"Para el Estado, la ventaja que tiene otorgar una prisión domiciliaria es que no gasta recursos públicos, no paga la cama, la comida o la salud de la persona detenida sino que está a cargo- a excepción de medicamentos- de quien está privado de libertad. Pero cuando vos estás en un cárcel podés estudiar, tener determinados comportamiento y eso te va dando puntaje y te pueden reducir la pena u otorgar salidas transitorias, algo que no ocurre con la prisión domiciliaria", aseguró el abogado.

Respecto de si Cristina podría perder el beneficio de la prisión en su casa, agregó que: "Debería llamar a una revuelta, o algo realmente grave para que se la revoquen, pero no lo creo posible. Por último recordó que: "Se estima que durante estos seis años, especialmente desde fin de año, Cristina podrá enfrentar tres causas judiciales más: Cuadernos, Hotesur y Memorándum de Irán. Si es declarada culpable, probablemente como son causas que tienen la misma pena que Vialidad, haya un nuevo cálculo del tiempo que debe pasar en prisión", finalizó.

Motivos para revocar la prisión domiciliaria

El abogado y exministro de Seguridad Gianni Venier dijo en diálogo con MDZ que "hay que recordar que la prisión domiciliaria es un excepción que se lo otorga a alguien". Por otro lado, aseguró que: "Hay motivos para revocar la prisión domiciliaria a Cristina si es que ella genera situaciones como disturbios, o si eso causa molestia en el vecindario".

En ese sentido, Venier afirmó que: "en Argentina hay una tendencia judicial derivada de toda la doctrina del zaffaronismo (bastado en la mirada del exjuez supremo Eugenio Zaffaroni) donde si alguien obtiene más beneficios de los existentes hasta aquí, por ejemplo, en el caso de la prisión domiciliaria, esa situación puede impactar para otras personas privadas de la libertad que tienen menos derechos. Por eso creo que los jueces tienen que ponerse firmes respecto de que Cristina cumpla con todo lo que se le ha impuesto como condición para estar en su casa y no en una cárcel común".

Además, aseveró el letrado, "hay que tener en cuenta a la gente que vive en el barrio. Pensemos lo que implica vivir al lado de alguien que está preso, el movimiento que eso genera. En este caso, mucho peor por las manifestaciones que hay afuera de la casa de Cristina". Respecto de las causas judiciales que sigue, subrayó: "también tiene que tener cuidado con el tema de sus pronunciamientos respecto de las otras causas que están en la Justicia, qué dice al respecto porque están por comenzar".