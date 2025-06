Simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner vandalizaron otro streaming apuntando contra un periodista

Tras la decisión de la Corte Suprema de mantener la sentencia contra la ex jefa de Estado, grupos de simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner respondieron con actos violentos contra diversos medios de comunicación. Las acciones incluyeron pintadas con frases intimidatorias.

“Cueto c*, no jodas con CFK”, se leía en las pintadas, según la imagen difundida por el periodista en Instagram. Además, reprochó la inacción de las fuerzas de seguridad porteñas, que no intervinieron pese a los hechos ocurridos a plena luz del día.