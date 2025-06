Escándalo en OLGA: simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner asedian el estudio

Un usuario de X comentó en el posteo de @therealbuni en el que compartió dos videos mostrando lo que ocurría en el frente de OLGA , @eviiss_0 expresó: “El centro de estudiantes del Nicolás Avellaneda no fue a OLGA a buscar a los panelistas, fue a buscar un foco de atención para reclamar los derechos que el gobierno no está respetando y a visibilizar las luchas como son las del hospital Garraham, jubilados, educación pública, etc”.

La incomodidad fue evidente entre los demás integrantes del equipo de OLGA, Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Paula Chaves y Luli González optaron por no moverse de sus lugares. Por su parte, Santiago "Unicornio" Rodríguez Zahn dejó en claro su postura exponiendo: "Yo me bajé, no aplaudí". La respuesta de Santutu no se hizo esperar, por lo que lanzó: "Y sí... si vos sos peroncho", desatando un clima de roce que rápidamente se viralizó en redes sociales.