Militantes se desconcentran tras escuchar en Plaza de Mayo a CFK desde su casa y la Policía porteña vigila de cerca

Live Blog Post

Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso desde su casa

En el acto del PJ transmitió un discurso que la expresidenta dio desde su casa en vivo, donde cumple la condena. Los militantes la escucharon atentamente luego de haber entonado la marcha peronista y el himno nacional.

Emitió una promesa de que "van a volver" y criticó duramente el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo: "¿Realmente hay alguien que pueda pensar que esto es sostenible? Mi Dios. Más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico no tiene futuro, sabe que se cae, y por eso es que estoy presa".

"Pueden encerrarme a mi, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados son ellos. Hace una semana pregunté por qué, si dicen que estaba acabada, que nadie me quería, no me dejaban competir. La respuesta es esta, yo aquí presa en San José 1111, no puedo ni salir al balcón", disparó.

Tras esto, comenzó la desconcentración desde Plaza de Mayo y la Policía de la Ciudad vigila atentamente.