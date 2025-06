Mercedes Ninci sufrió un fuerte escrache en un comercio por simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner

La reconocida comunicadora Mercedes Ninci sufrió un violento ataque por parte de militantes afines a Cristina Kirchner mientras se encontraba en un conocido restaurante porteño. A través de su perfil de Instagram, relató cómo fue agredida físicamente cuando intentaba dirigirse al baño, allí expresó: "Me quisieron sacar el celular y me empujaron para que me fuera".