Los escraches y agravios a los periodistas siguen estando presentes y en la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, Mercedes Ninci lo sufrió en carne propia. La cronista de "Mujeres Argentinas" (El Trece) compartió en sus redes sociales el mal momento que vivió mientras se econtraba realizando la cobertura periodística.

"Ahora me agredieron a mí en Pertutti cuando iba al baño. Me quisieron sacar el celular y me empujaron para que me fuera. Quiero agradecer a las empleadas del bar que me ayudaron porque me querían romper el celular", escribió la cronista junto al video.

Horas después de lo ocurrido, Mercedes decidió hablar con Marina Calabró en su programa de radio y contó más detalles de lo ocurrido: "Tenía que salir al aire y en ese momento una mujer me empuja, me quiere arrancar el celular y las chicas de Pertutti la sacaron y me rescataron el celular".

Mercedes Ninci rompió el silencio tras el ataque que sufrió en la marcha en apoyo a Cristina: Mercedes Ninci rompió el silencio tras el ataque que sufrió en la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner "Esta gente se creía la dueña de la plaza porque cuando yo estaba me decían 'salí de la plaza'", comentó. Además, agregó: "Quiero aclarar que no todos eran violentos... Estos te dirían que son lo Kirchneristas cool, porque la gente pobre no es violenta, esa gente me pedía fotos".