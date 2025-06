Cristina Fernández de Kirchner simuló su propio 17 de octubre desde su casa: "Vamos a volver"

Dio inicio agradeciendo las muestras de cariño: "Los he escuchado cantar consignas, marchas, el himno nacional, pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar 'vamos a volver'. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo. Me gusta porque revela una voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer todos los días, en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes puedan llegar a fin de mes y ahorrar para comprarse una casita, un autito, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de sus trabajos. Bien peronista".

"Los jubilados tenían remedios, dios mío, ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio, y lo dejamos desendeudado, como a las familias y empresas. Cómo han destruido. Este modelo que ahora encarna Milei se cae, no sólo porque es injusto e inequitativo, sino porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt", manifestó.

Además, la expresidente apeló a la historia: "No es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Hoz en 1976 y con Cavallo en los 90'. ¿Cómo se sostiene un modelo económico, donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera, porque es más barata de lo que está aquí adentro?".

"Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar que esto es sostenible? Mi Dios. Más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico no tiene futuro, sabe que se cae, y por eso es que estoy presa", arremetió.

"Pero hay algo que deben entender: pueden encerrarme a mi, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados son ellos. Hace exactamente una semana pregunté por qué, si dicen que estaba acabada, que nadie me quería, no me dejaban competir. La respuesta es esta, yo aquí presa en San José 1111, no puedo ni salir al balcón; menos mal que no tengo plantas porque no podría salir a regarlas", dijo Cristina desde el mensaje grabado que se transmitió por toda la Plaza de Mayo.

Luego, volvió a criticar la gestión libertaria: "Gente ridícula. No me dejan competir porque saben que pierden. Por eso en esta etapa es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país, que no es más que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto con la niata contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial".

El intento de un 17 de octubre kirchnerista

Habló de un momento histórico que se está levantando en esta jornada para intentar simular su 17 de octubre: "El pueblo argentino sabe ponerse de pie, resistir, organizarse, y si lo expulsan sabe volver también. Volvió con Perón, con Néstor. Ya he pasado por casi todo por esta vida. Viví una dictadura que desapareció a 30 mil argentinos y argentinas; múltiples intentos por saquear el país y dejarlo sin derechos; viví el ejemplo y enorme sacrificio de Néstor".

"Viví un intento de asesinato, no me ha faltado nada en estos años. He soportado este proceso judicial infame que se arrastra desde hace años, y que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó", manifestó la expresidenta condenada. Entonces, advirtió: "Vamos a volver".