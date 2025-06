Patricia Bullrich sobre la marcha por Cristina Kirchner: "Son la tiranía de la calle"

"No sabemos cuánta gente se movilizará hoy. Vamos a tratar, por todos los medios, que haya una convivencia. Que las personas que vayan dejen movilizar al resto, que la gente tenga un día normal", aseguró la ministra en diálogo con Tiempo Libre, el programa de La Casa Streaming. Además, adelantó que si los números son como la oposición advierte, entre 300 y 500 mil protestantes, no se podrá aplicar el protocolo antipiquetes.

"Siempre vamos a tener el mismo principio, tratar de molestar lo menos posible a la gente y que aquellos que se manifiesten lo hagan lo más responsablemente posible, sin violencia, y ocupando el menor espacio público posible, esa es la característica que vamos a plantear de esta situación. No sé cuánta gente va a ir, pero por lo que uno ve a esta hora, difícil que haya esos números de los que están hablando", añadió Bullrich .

Adelantó que La Ciudad de Buenos Aires se hará cargo de determinadas zonas del territorio, mientras que el Gobierno nacional se enfocará en los objetivos federales: "Hoy la concentración principal estará en Plaza de Mayo, es un objetivo federal porque está la casa de Gobierno, el Congreso, los Tribunales. Todos lugares que debemos proteger y cuidar las instituciones".

"Es un día de trabajo, donde el país tiene que producir. Para ello, ya bastante se molesta a los que tienen comercio en las zonas céntricas, bastante problemas trae cuando se arma la manifestación permanente, como está pasando en el domicilio de la expresidenta. Nuestro principio es la convivencia, la paz, que el espacio público sea de la mayoría y no de grupos minoritarios", señaló la titular de la cartera de Seguridad.

Patricia Bullrich aseguró que el kirchnerismo quiere "tomar el poder"

Consultada sobre las protestas de jubilados que se realizan todos los miércoles frente al Congreso, desde que asumió Javier Milei la presidencia, refirió: "Todos los sectores que vienen tratando de imponer la violencia los miércoles son sectores que están absolutamente identificados con el kirchnerismo. Ojalá que ahorren esfuerzos, hagan una sola movilización y molesten menos a la gente".

"Hay gran cantidad de sindicatos que decidieron no participar, eso escuché por la tele. Se está jugando una guerra en el justicialismo y el kirchnerismo bastante fuerte, sectores que se llevan bastante mal. Eso muestra que está muy quebrado, no está claro cuál es el proyecto que quieren llevar adelante. Espero que hoy no tengan violencia entre ellos, las tensiones que tienen son muy fuertes. Hay caminos que van para lados contrarios", manifestó Bullrich.

Acerca de los ataques al canal de TN, así como a la casa de José Luis Espert, opinó: "Es el intento de la tiranía de la calle. Acá hay una decisión de la Justicia, en varias instancias, de llevar adelante una investigación que terminó en un procesamiento y una condena a Cristina Fernández de Kirchner".

"La respuesta no puede ser de ataque a todos ellos que forman parte del partido del Gobierno, que son medios de comunicación que están contando lo que está pasando. El kirchnerismo cree que puede estar en la calle varios días y tomar el poder. Es la tiranía de la calle. ¿Quieren hacer un movimiento por fuera de los márgenes democráticos? El presidente Milei es el titular del Poder Ejecutivo, ganó las elecciones y ejerce el poder delegado por la ciudadanía", disparó la ministra.

De este modo, insistió en que el sector con esta movilización busca "generar caos": "Si se analiza lo que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el recurso presentado por Cristina Kirchner, desde ese momento hubo movilizaciones, escraches, ataques a TN con gente que son exfuncionarios o funcionarios, que trabajan en el Senado, como el número dos de 'Wado' de Pedro, tomas de universidades, intento de tomas de escuelas. Hay un intento de generar un movimiento de violencia".