El peronismo debate cómo convencer a los herederos de Cristina que no tienen su herencia

"Amigo, la hipocresía que vi hoy fue total... Gracias a Dios a mí la mayoría ni me representa", le dijo a MDZ un gobernador que estuvo hoy por la sede del PJ Nacional escuchando a Máximo Kirchner y al resto de las autoridades partidarias explicar las connotaciones que trae aparejada la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Fue uno de los tantos que no quiso tirar leña al fuego. En un velatorio no se discute, se respeta a los deudos, pero otra cosa será cuando se divida la herencia, fue el mensaje subliminal de la mayoría de los intendentes, gobernadores representantes sindicales.

Oficialmente, y hasta nuevo aviso, el peronismo kirchnerista renovador quedó atrapado en la teoría del lawfare, en la que la viuda de Kirchner es una presa política. Su figura es tan trascendental en la mayoría de los actores políticos de Unión por la Patria, salvo las principales espadas del descolorido movimiento obrero y la mayoría de los gobernadores que no la tuvieron como el factótum para su llegada al poder.

Si bien los intentos por una nueva corriente con Axel Kicillof como líder son continuos, los desafíos que tiene el Movimiento Derecho al Futuro para no quedar como mero continuador del pasado son extremos, fundamentalmente por el peso que tiene la ex presidenta en el mundo que aún no lo tiene al gobernador como su representante político.

En el encuentro en La Plata, los intendentes y Kicillof ratificaron lo que nadie creía que era necesario ratificar, la continuidad del MDF como corriente política al tiempo que delinearon la manera en que llegarían a la Plaza de Mayo para darle el respaldo por lo que todos consideran una causa política contra la expresidenta. Pero también a los presentes les quedó bien en claro que Máximo Kirchner no podía ser el heredero político de su madre. ¿Lo dejarán también como negociador? Nadie puede responder esa pregunta.

El intendente de Escobar, que no participa del kicillofismo y sí es parte del Partido Justicialista que presidía Cristina Kirchner, Ariel Sujarchuk, volvió a innovar en la búsqueda de una argumentación mucho más efectiva que la que se da desde los propios protagonistas y sometió el fallo en contra de la ex presidenta de la Nación a dos plataformas de Inteligencia Artificial para que determine si está bien o mal condenada. Ambos resultados dieron una opinión más que favorable a la idea de lawfare esgrimida por le kirchnerismo. Las dudas sobre el castigo son muchas más que las certezas que los argumentos en favor de la sentencia.