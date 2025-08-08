Kate Middleton apostó a un look verde y sus fans la amaron: te lo mostramos

Mirá el traje sastrero verde que llevó Kate Middleton a un centro de niños, con pantalón ancho y joyas Cartier.

Kate Middleton se detuvo en el Centre for Early Childhood y, a diferencia de sus elecciones anteriores, afrontó esta jornada con un traje sastrero en un impecable tono verde.

El look con doble botonadura y pantalón amplio que eligió emitió un mensaje de tranquilidad y equilibrio, perfecto para una visita dedicada al crecimiento y aprendizaje infantil.

Dos piezas de Veronica Beard, un top blanco sin mangas de Joseph y los pendientes dorados Trinity de Cartier compusieron su conjunto. El traje se complementó con un corte de cintura alta y pliegues delicados, elementos que lo hicieron ideal tanto para un evento formal como para un escenario más cercano y humano como este.

La presencia mediática del conjunto se potenció al saberse que su valor rondaba los 448 euros y que, de tanto interés, ya estaba agotado en la web de la firma.

El beauty look acompañó con el cabello suelto con raya a un costado y ondas suaves. En el rostro, un sombreado oscuro en los párpados potenció su mirada, mientras que el labial natural y las uñas sin color definieron una estética más sobria.